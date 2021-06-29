Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan helikopter kazası ve olayla ilgili soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddia edilen 19 kişinin yargılanmasına devam edildi,

19 sanıklı davanın ikinci duruşması, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, haklarındaki farklı davalar nedeniyle cezaevinde bulunan 6 sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanıkların bazılarının da hazır bulunduğu duruşmada Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer, kızı Firuze, oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile taraf avukatları katıldı. Covid19 tedbirleri nedeniyle duruşmaya sınırlı sayıda kişi alındı.

16 saat süren duruşmanın ilk bölümünde FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanına suikast timinde yer alan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedeniyle tutuklu bulunan Davut Uçum, Aydın Özsıcak, Yusuf Yiğit ve diğer sanıklar SEGBİS’ten bağlanarak, haklarında iddia edilen suçlamaları reddettiler.

Yazıcıoğlu’nun avukatları Kemal Yavuz ile Selami Ekici, sanıkların mahkemeyi oyaladıklarını, erteleme sürecine gitmeye çalıştıklarını ifade ettiler. Helikopterin, örgütlü bir yapı tarafından düşürüldüğünü, bu davanın ise olaydan sonraki soruşturmalara örgütlü yapının müdahalesini gösterdiğini dile getiren avukatlar, “Sanıkların yok etmeye çalıştıkları deliller suikast eylemini kapatmaya yöneliktir” diyerek, tüm sanıkların tutuklanmasını talep ettiler.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Ekim 2021 tarihine erteledi.



Dava süreci nasıl başlamıştı?

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne neden olan helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmaya FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame 25 Aralık 2020'de kabul edilerek, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Bu dosya ile Göksun Asliye Ceza Mahkemesindeki, helikopterden GPS cihazının sökülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı dava, sanık ve eylem yönünden bütünlük oluştuğu gerekçesiyle 6 Ocak'ta birleştirilmiş, sanıklardan 7'si her iki dosyada da yer aldığı için 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada sanık sayısı 20'ye çıkmıştı. Sanıklardan birinin vefatı nedeniyle yargılanan kişi sayısı 19’a düşmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.