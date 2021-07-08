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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırvatistan’da Kahramanmaraş’a yoğun ilgi

İHA

Hırvatistan’da Kahramanmaraş’a yoğun ilgi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre Enstitüsü tarafından Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde düzenlenen festivalde şehrin geleneksel tatları ve kültür varlıklarının tanıtımını gerçekleştirdi.
Geleneksel Kahramanmaraş dondurmasından, fıstık ezmesine pek çok yöresel lezzetin tanıtıldığı etkinlik, Hırvatistan’ın Zagreb kentinde düzenlendi. 6 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliğe, Hırvat vatandaşlar ile ülkedeki çok sayıda turist katıldı. Kent kültürünün önemli motifleri ve geleneksel el sanatlarının da sergilendiği festival yoğun ilgiyle karşılandı.
Düzenlenen etkinlik, Yunus Emre Enstitüsü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan kültürel iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş’in karşılıklı imzaları ile iki kurum arasında uluslararası kültürel işbirliği protokolü imzalanmıştı. Protokol ile iki kurum arasında ortak etkinliklerin yapılması; yurtdışında kültür, sanat, eğitim ve gastronomi alanında etkinlikler ile projelerin oluşturulması kararı alınmıştı. Düzenlenen tanıtım etkinlikleri ile şehrin turizm potansiyelinin ve ziyaretçi sayısının artırılması hedefleniyor.

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