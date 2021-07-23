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KKTC'de Kahramanmaraş rüzgârı esti

İHA

KKTC'de Kahramanmaraş rüzgârı esti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretleri kapsamında "Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali" düzenlendi.
Türkiye'den Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Konya, Trabzon ve Mamak Belediyelerinin stant açtığı festivalde, gastronomiden geleneksel el sanatlarına kadar birçok zenginlik ziyaretçilere tanıtıldı.
KKTC'de ziyaretlerini sürdüren Türkiye Belediyeler Birliğinin koordinesindeki heyetin katıldığı festival vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılanırken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan stant ise etkinliğe damga vurdu. Başkan Hayrettin Güngör yaptığı açıklamada, "Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali sebebiyle kurduğumuz Kahramanmaraş standımızda değerli belediye başkanlarımızı ve Kıbrıslı kardeşlerimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Dondurmaya olan ilginin yanında edebiyata olan ilgi de memnuniyet verici" ifadelerini kullandı.
Geleneksel el sanatlarından yemeni, simsırma, bakır ve ahşap ürünlerinin yer aldığı stantta, edebi eserler de unutulmadı. Büyükşehir Kültür Yayınları'ndan çok sayıda eserin ziyaretçilerle buluşturulduğu alanda, İkindi Yazıları, Evvelahir ve Yitiksöz sergileri de ilgiyle karşılandı. Geleneksel kıyafetlerin ve enstrümanların da tanıtıldığı etkinlikte, kardeş şehir Trabzon standında davul zurna eşliğinde horon ve halayın buluşması ise renkli görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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