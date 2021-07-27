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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Tekstil mühendisliği mezunlarının iş bulma oranı yüzde 100'

DHA

'Tekstil mühendisliği mezunlarının iş bulma oranı yüzde 100'


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)AKDENİZ Tekstil Hammadde İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Balsuyu, sektörde nitelikli tekstil mühendisi açığı olduğunu belirterek, "Bu fakültelerden mezun olanların iş bulma oranını rahatlıkla yüzde 100 diyebilirim. Tabii ki öğrenci çalışmak istiyorsa, azmedip iş arıyorsa yüzde 100 iş bulma imkanı vardır, iş bulamama gibi bir şey söz konusu değildir" dedi.
Üniversite sınavında öğrencilerin tekstil mühendisliğini tercih etmeleri adına 2 yıl önce Akdeniz Tekstil Hammadde İhracatçılar Birliği tarafından başlatılan burs desteğiyle ilgili Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) toplantı yapıldı. Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ile bölüm öğretim üyeleri ile rehberlik araştırma merkezlerinin müdürleri ve öğretenlerinin de katıldığı toplantıda konuşan Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Korkmaz, tekstilinin hayatın her alanını etkileyen bir sektör olduğunu söyledi.
Stadyumun çatısındaki kaplamadan elektronik devrelere, kurşun geçirmez yeleklerden yakıt tankerlerine, helikopter kanatlarından araç lastiklerine kadar tekstilin her yerde olduğunu kaydeden Korkmaz, "Türkiye'ye tekstil açısından bakıldığında dünyanın 6'ncı büyük pamuk üreticisi konumunda. Avrupa Birliği'nin örme kapasitesinin 4'te 1'i Türkiye'de bulunmakta. Türkiye, AB'nin tekstilde 1 numaralı, konfeksiyonda ise 2 numaralı büyük bir tedarikçisi. Ancak bu kadar güçlü bir sektör olmasına rağmen tekstil mühendisliğine eğitimde yeterince bir talep oluşmamakta" diye konuştu.
'NET ASGARİ ÜCRET KADAR KARŞILIKSIZ BURS VERİYORUZ'
Akdeniz Tekstil Hammadde İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Balsuyu da tekstil ve hazır giyim sektörlerinin dış ticaret fazlasıyla her yıl 15 milyar dolardan fazla net döviz girdisi sağladığını söyledi. Balsuyu, böylesine güçlü bir sektörde çalıştıracak tekstil mühendisi bulmakta zorlandıkları için üniversitelerin tekstil mühendisliği bölümüne kayıt yaptıran öğrencilere 2019'da burs desteği başlattıklarını ifade etti. Balsuyu, sınavda ilk 20 bine giren öğrencilerin tekstil mühendisliğini tercih etmeleri durumunda asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarında karşılıksız burs verileceğini belirterek şöyle dedi:
"Nitelikli iş gücü, nitelikli tekstil mühendisi konusunda çok ciddi ihtiyaç içerisindeyiz. Bir taraftan geleneksel şekilde yaptığımız üretimlerde istihdam edecek mühendis bulmakta zorluk çekiyoruz. Diğer taraftan mevcut şirketlerimizin bir üst kademeye çıkıp daha teknolojik tekstil ürünleri üretebilmesi adına yoğun bir şekilde tekstil mühendisi ihtiyacımız söz konusu. Bu çerçevede de Akdeniz Tekstil Hammadde İhracatçılar Birliği olarak ve Türkiye'deki diğer tekstil ham madde ihracatçılar birliği olarak Ticaret Bakanlığı ve YÖK'ün izniyle 2019'dan itibaren başlamak üzere tekstil mühendisliği tercihlerini özendirmek adına tatmin edici miktarlarda bir burs imkanı sağlandı. Bu fakültelerden mezun olanların iş bulma oranını rahatlıkla yüzde 100 diyebilirim. Tabii ki öğrenci çalışmak istiyorsa, azmedip iş arıyorsa yüzde 100 iş bulma imkanı vardır, iş bulamama gibi bir şey söz konusu değildir. Yeni mezun olan biri bugün, genel olarak asgari ücreti baz alırsak minimum yüzde 30-40 üzerinden bir maaşla iş sahibi olabilir. Bu da firmadan firmaya değişir ama zaman içerisinde kendisinin çalışması, azmi, gayreti ve işletmesine sağladığı katkılar sayesinde çok daha büyük maaşla çalışma imkanı bulabilir."DHA-Ekonomi Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-07-27 11:46:30

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