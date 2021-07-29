Kahramanmaraş’ta orman yangını

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Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Kazma Bağları mevkiinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine 3 arazöz, 2 itfaiye, 1 eskvatör ve 15 personel sevk edilerek müdahale edildi. Kontrol altına alınarak 2 saatte söndürülen yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

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