Kahramanmaraş'ta fırtına mesaisi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kent genelinde dün sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren fırtına nedeniyle harekete geçti.

Kentin birçok noktasında etkili olan fırtınaya karşı, onlarca personel ve iş makinesi seferber oldu. Fırtına dolayısıyla, arter ve bulvarlardaki ağaçlar kırılırken, bazı yapıların da çatıları zarar gördü.

Trafik emniyetinin sağlanması adına, yollar temizlenirken, itfaiye ekipleri de vatandaşların güvenliğini sağlamak için önlem aldı.

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