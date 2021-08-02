Yamaç paraşütçüleri ve paramotor tutkunları gökyüzünü renklendirdi 4 gün boyunca Elbistan semalarını renklendiren yamaç paraşütü pilotları, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yamaç paraşütçüleri ve paramotor tutkunları gökyüzünü renklendirdi 4 gün boyunca Elbistan semalarını renklendiren yamaç paraşütü pilotları, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı

İHA

Yamaç paraşütçüleri ve paramotor tutkunları gökyüzünü renklendirdi 4 gün boyunca Elbistan semalarını renklendiren yamaç paraşütü pilotları, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen yamaç paraşütü ve paramotor uçuşları gökyüzünü renklendirdi. 4 gün boyunca Elbistan semalarını renklendiren yamaç paraşütü pilotları, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar da iki kişilik yamaç paraşütü ile gerçekleştirilen tandem uçuşu ile gökyüzünde süzülmenin heyecanına ortak oldu.
Etrafı irili ufaklı dağlar ve tepelerle çevrili olan Elbistan, son yıllarda yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Kente gelen yamaç paraşütü ve paramotor tutkunları, farklı bir uçuş deneyimi yaşadı.
Antalya, Konya, Kahramanmaraş ve Malatya’daki yamaç paraşütü kulüplerinin yaklaşık 35 sporcusu ile Erzin ve Düziçi ilçelerinden gelen paramotor sporcuları, 4 gün boyunca uçuş gerçekleştirdi. İlçe merkezine kuş uçuşu 11 kilometre uzaklıktaki Hakan Coşkun Yamaç Paraşütü Pisti’nden havalanan yamaç paraşütü pilotları, Ceyhan Nehri’nin yeryüzü ile buluştuğu Pınarbaşı mesire alanına başarılı inişler gerçekleştirdi. Yamaç paraşütçüleri, vatandaşların da bu heyecana ortak olmasını sağladı. Yamaç paraşütü deneyimini yaşamak isteyen özellikle gençler, tandem uçuşları ile adeta gökyüzünde süzülerek dakikalarca hava kaldı. Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü ve Doğa Sporları Derneği sporcusu Korkut Arslan Akbaş da Elbistan’dan etkinliğe katılım sağladı.
Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Turgut Akbaş ile Hatay’ın Erzin ilçesi ve Osmaniye’nin Düziçi ilçesinden gelen paramotor sporcular da lavanta vadisinden havalanarak şehrin semalarında uçuş gerçekleştirdi. Hem yamaç paraşütü hem de paramotor sporcularının uçuşları, festival alanındaki vatandaşlar ve şehirde yaşayanlar tarafından ilgi ile izlendi.
Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Turgut Akbaş, yaptığı değerlendirmede Elbistan’ın, her iki spor dalının yapılması için en uygun bölgelerden biri olduğunu söyledi.
Elbistan’da böylesine kapsamlı bir uçuş programının ilk defa yapıldığını hatırlatan Akbaş, yaklaşık 35 sporcunun gökyüzüne renk kattığını dile getirdi.
Türkiye’nin değişik illerindeki adrenalin tutkunlarını bir araya getirdiklerini ifade eden Akbaş, “4 gün boyunca yaklaşık 35 sporcumuzu ağırladık. Birçoğu, bu sporda adından söz ettiren usta isimler. İlçemizin Ekinözü yol kavşağında bulunan ve adını Hakan Coşkun Yamaç Paraşütü Pisti olarak adlandırdığımız tepeden havalanan sporcularımız, Şardağı’nı aşıp 11 kilometre kat ettikten sonra güzelim nehrimiz olan Ceyhan’ın kaynak noktasına iniş yaptılar. Bölgemizin eşsiz manzarası eşliğinde farklı bir uçuş deneyimi yaşadılar. Gerçekleştirdiğimiz uçuşlar, çok keyifli. Görsel şölen sunuyor. Farklı illerden birçok pilot arkadaşımız uçmak için buraya geldiler. Bu da Elbistan’ın tanıtımına önemli katkı sunuyor. Yamaç tutkunu herkesi Elbistan’a bekliyoruz. Bu sporlara özel katkısı ve desteğinden dolayı Elbistan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gürbüz’e teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
Elbistan’da yamaç paraşütü ve paramotor uçuşu yapan sporcular da, bölgenin bu sporlar için çok uygun bir coğrafyaya sahip olduğunun altını çizerek, “10 numara bir uçuş bölgesinde uçmaktan çok keyif aldık. Bizleri burada en iyi şekilde ağırlayan başkanlarımız Mehmet Gürbüz ve Turgut Akbaş’a teşekkür ediyoruz” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp Emine öğretmen ormanda ölü bulundu Kahramanmaraş'ta 4 gündür kayıp olarak bulunan Emine Gökkız ormanlık alanda ağaca iple asılmış şekilde bulundu
YEREL HABERLER Kayıp Emine öğretmen ormanda ölü ...
Kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu
Şahinkayası’na ulaşım yeni köprüyle kolaylaşacak
YEREL HABERLER Şahinkayası’na ulaşım yeni köprüyle kolaylaşacak
Kahramanmaraş'ta firari 54 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta firari 54 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş’ta aranan 54 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta aranan 54 kişi yakalandı
Kahramanmaraş'ta otomobiller çarpıştı: 9 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta otomobiller çarpıştı: 9 yaralı
Emine öğretmeni, 500 kişi arıyor
YEREL HABERLER Emine öğretmeni, 500 kişi arıyor
Kahramanmaraş itfaiyesinde yangın seferberliği
YEREL HABERLER Kahramanmaraş itfaiyesinde yangın seferberliği
Kahramanmaraş'ta "Renklerin Hasadı" resim sergisi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta "Renklerin Hasadı" resim sergisi
Emine öğretmeni arama kurtarma çalışması sürüyor Andırın ilçesinde 2 gün önce ormanlık alanda kaybolan Emine öğretmen için herkes seferber oldu
YEREL HABERLER Emine öğretmeni arama kurtarma çalışması ...
Fabrika yangınına müdahale sürüyor
YEREL HABERLER Fabrika yangınına müdahale sürüyor
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın
Kahramanmaraş'ta kayıp Emine öğretmen aranıyor (2)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kayıp Emine öğretmen aranıyor (2)
Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Ormanda kaybolan Emine öğretmeni arama çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Ormanda kaybolan Emine öğretmeni arama çalışması ...
Kahramanmaraş'ta kayıp Emine öğretmen aranıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kayıp Emine öğretmen aranıyor
Yürüyüş için evden çıkan Emine öğretmen ormanda kayboldu
YEREL HABERLER Yürüyüş için evden çıkan Emine öğretmen ormanda ...
Hırsızlık şüphelisi karı-koca yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi karı-koca yakalandı
Yanan ormanlara festivale gelenlerin sayısı kadar fidan desteği
YEREL HABERLER Yanan ormanlara festivale gelenlerin sayısı kadar ...