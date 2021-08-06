Osmaniye’de orman yangını Bahçe ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı

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Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde ormanlık alanda yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçe ilçesi Karderesi mevkiinde iki ayrı noktada ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Bahçe İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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