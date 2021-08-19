Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Bizans ve Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde A.K (37) isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak amacıyla müşteri aradığının bilgisi üzerine Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 88 adet sikke, 3 adet yüzük ve 1 adet obje olmak üzere toplam 92 adet tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.