Mahçiçek: "EXPO 2023 doğa dostu projelerle harmanlanacak"

Kahramanmaraş'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan Teknoparklardan olan, KSÜ çatısı altında bulunan Kahramanmaraş Teknokent’i ziyaret eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek yetkililerden brifing aldı.

Başkan Mahçiçek, “Bu alanlar ülkemiz için çok önemli ve stratejik aynı zamanda. Bilim alanında ve ArGe çalışmaları kapsamında ülkemize güzel hizmetler vereceğine inanıyorum. Expo 2023 projemiz biliyorsunuz ki “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” ana temasıyla gerçekleştiriyoruz. Bugün Teknopark firmalarının ArGe ve yazılım alanında aktif olarak yer almasının değerlendirilmesi hususunda brifing aldık. EXPO 2023 hem yenilikçiliğin, hem doğanın birlikte doğa dostu projelerle harmanlandığı bir proje olacak. Bizlere detaylı bir şekilde sunum yapan Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tekerek’e ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

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