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Karantinayı ihlal edip aile hekimini tehdit eden hastaya 6 bin 600 lira ceza Aile Hekimi Dr. Tiyekli: "Topluma örnek olması için kişiye tazminat davası da açacağız"

İHA

Karantinayı ihlal edip aile hekimini tehdit eden hastaya 6 bin 600 lira ceza Aile Hekimi Dr. Tiyekli: "Topluma örnek olması için kişiye tazminat davası da açacağız"

Kahramanmaraş’ta temastan kaynaklı karantinayı ihlal edip kendisine rapor vermeyen aile hekimini tehdit eden hastaya 6 bin 800 lira ceza verildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu İlçesi Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Ömer Ö. isimli bir kişi, rapor almak için aile hekimliğine geldi.
Görüşmelerinin arından bilgilerini kontrol eden Aile Hekimi Dr. Lütfi Tiyekli, hastanın temaslı olduğunu ve karantinada bulunması gerektiğini belirterek evine dönmesini söyledi. Ömer Ö. bunun üzerine Dr. Tiyekli’yi Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ni arayarak şikayet etti. Ömer Ö.’nün, görevlilere "Bu adamı dövsem haklı mıyım haksız mıyım, sonra doktorları neden dövüyorlar, doktor dayak yemeyi hak ediyor, gırtlaklamamak için kendimi zor tutuyorum. Doktora bir şey yapmamak için dışarıya çıktım" dediği öğrenildi.
Hastanın aile hekimine karşı, olumsuz bir davranışa girme ihtimaline nedeniyle görüşme Dr. Tiyekli’ye bildirildi.
Kahramanmaraş 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ‘Hakaret ve Tehdit’ suçlarından dolayı dava açıldı. Ömer Ö., hakaret suçundan 4 bin 560 lira, tehdit suçundan da 2 bin 240 lira olmak üzere 6 bin 800 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Ömer Ö. hakkında daha önce yargılandığı davada aldığı cezayı göz önünde bulundurarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.
Olayın peşini bırakmayacağını ifade eden Dr. Lütfi Tiyekli, “Karantinada olması gereken bir vatandaş aile sağlığı merkezindeydi ve biz de kendisine söyledik. Toplum sağlığı açısından ve kendisi için gezmesinin zararlı olduğunu söylemiştik. Bunun üzerine vatandaş bize bağırdı. Vatandaş, 184 iletişim hattını arayarak bana hakaret ve tehditlerde bulunmuş. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı iletişim hattı beni aradı ve şikayetçi olup olmayacağımı sordu. Ben de tabi ki şikayetçi olacağımı söyledim. Kişiye dava açıldı ve davayı takip ettik. Ceza verildi ve ben bu cezanın yeterli olduğunu düşünmüyorum. Toplumun da kurallarını ilgilendirildiği için o yüzden de cezanın verilmesi gerekliydi. Bundan sonra da bu gibi kişilerin caydırıcı olması için bu kişiye de tazminat davası da açtıracağız. Topluma örnek olmasını sağlayacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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