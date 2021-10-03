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Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası’nda ödül ve kupalar sahiplerini buldu

İHA

Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası’nda ödül ve kupalar sahiplerini buldu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bu yıl 11.’si düzenlenen düzenlenen Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası’nda 100 kilometreyi 8 saat 46 dakikada koşan Ahmet Bayram birinciliği elde etti. Kadınlar kategorisinde finişe ilk gelen isim ise zorlu yarışı daha önce 2 kez birincilikle bitiren Svetlana Şepeliova Kaya oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Elbistan Belediyesi’nin ana sponsorluğunda Elbistan Kaymakamlığı ve Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası’nın startı, bundan önceki 10 yarışta olduğu gibi ilçeye bağlı Kavaktepe Mahallesi’nden verildi. Yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cengizhan Firik anısına düzenlenen şampiyonaya yurtiçi ve yurtdışından katılan 5’i kadın 70 sporcu, 100 kilometrelik zorlu parkurda mücadele etti.
11. Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası erkekler genel klasmanında birinciliği 8 saat 46 dakikalık derecesi ile Manisa’dan katılan 46 yaşındaki Ahmet Bayram elde etti. Daha önceki yarışlarda birinciliği bulunan Murat Kaya ise 8 saat 53 dakika ile ikinci oldu. Yarışmada üçüncü sırada İbrahim Kaban yer aldı. Kadınlar kategorisinde birinci ise daha önceki iki yarışta da ipi göğüsleyen Svetlana Şepeliova Kaya oldu. Svetlana Şepeliova Kaya, 100 kilometreyi 12 saat 6 dakikada koştu. Kadınlar kategorisinde ikincilik kupasını kaldıran 16 saat 49 dakika ile Yasemin Dündar olurken, Deniz Çiçek de üçüncülük elde etti. Maratona katılsa da sakatlandığı için koşuyu tamamlayamayan 72 yaşındaki Muharrem Karaçizmeli’ye de en yaşlı sporcu ödülü verildi.
10. ElbistanAfşinEkinözü Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası’nın ödül ve madalya töreni ise hükümet konağı önünde gerçekleştirildi. Törende ilk olarak konuşan Kahramanmaraş İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Boz, yarışların sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kent adına önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarının altını çizdi.
Tüm sporcuları kutlayan Başkan Gürbüz, organizasyonun büyük bir emek ve çabayla gerçekleştirildiğine vurgu yaparak “Ultramaraton, bir hayalle başladı. İbrahim Şahin Bey, ısrarla ve bütün zorluklara rağmen bu mücadeleyi bugünlere getirdi. Elbistan Kaymakamlığımız başta olmak üzere tüm Elbistan bu maraton için özveri ile çalıştı. Emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir başarı elde ettik. Bu seneki organizasyonumuzu, yakın zamanda aramızdan ayrılan spor müdürümüz Cengizhan Firik’in anısına düzenledik. Bundan sonraki organizasyonlar için de çok daha büyük ve geniş katılımlı yapma çabası içerisinde olacağız. 100’lerce sporcuyu ağırlayacağımız umut ediyorum. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlerle güzel oldu bu etkinlik” ifadelerini kullandı.
100 kilometreyi 8 saat 46 dakikada koşarak birinci olan Manisalı sporcu Ahmet Bayram ise kendisine koşamazsın denildiğini hatırlattı. 1 Ekim’de doğduğunu belirten Bayram, maratona hazırlanmak için de Spil Dağı’nda antrenman yaptığını söyledi. Belediyede işçi olarak çalıştığını belirten Bayram, “Doğum gününün ertesinde Elbistan’a ilk gelişim. 100 kilometreyi ilk defa koştum. Daha önce yarı maraton ve tam maraton koştum. 1 Ekim doğum günümdü. Doğum günüm için koştum. İlk katılışımda şampiyonluk kazandım çok mutluyum. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde işçi olarak çalışıyorum. Başkanımın desteği sayesinde buraya geldim. 48 yaşındayım 4 çocuk babasıyım. Parkur, beklediğim gibi zorluydu. Bitiremezsin dediler ama ben birincilik elde ettim. Manisa’da Spil Dağı’nda 1 ay antrenman yaptım” şeklinde konuştu.
Kadınlar kategorisinde birincilik elde eden Svetlana Şepeliova Kaya da 3. kez şampiyon olmanın sevincini yaşadığını dile getirdi. 2009 yılında tek başına koşarak Elbistan’la ultramaratonu tanıştıran sporcu İbrahim Şahin, katıldığı son yarışı 10. bitirdi. Şahin, yaptığı değerlendirmede, “Çok güzel bir parkurda koştuk. Yarışımız tamamlandı. İnşallah gelecek dönemlerde Avrupa ve Dünya Ultramaraton Şampiyonalarını yapacağız. Bizi yalnız bırakmayan Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz ve tüm herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
72 yaşında ultramaratona katılan Muharrem Karaçizmeli de, “Bu yıl yarışı tamamlayamadım ama önümüzdeki yıl yine katılacağım. Gençlere örnek olmak adına bu yarıştayım. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum” dedi.
Genel klasmanda 9. olan Halil İbrahim Berktaş, tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz adına koştuğunun altını çizerek, kazandığı kupayı da onlara ithaf etti.
Tören, yaklaşık 100 kişinin katıldığı 5 kilometrelik halk koşusunda dereceye girenlere de ödülleri ve kupalarının verilmesi ile son buldu.

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