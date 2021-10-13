Kahramanmaraş'ta müzede silah sesleri: 2 yaralı Güvenlik görevlisinin silahından çıkan mermi önce kendisini, sonra arkadaşını yaraladı

Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi içinde güvenlik görevlisinin silahından çıkan mermi önce kendisini, sonra arkadaşını yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Arkeoloji Müzesi’ndeki güvenlik görevlisi M.T. (46), silahını doldur boşalt işlemi yaparken silah bir anda ateş aldı. Silahtan çıkan mermi önce kendi ayağına, daha sonra bir diğer güvenlik görevlisi A.Ç.’ye (30) isabet etti.

Olay sonrası müzeye çok sayıda polis ekibi gelirken, bölgede güvenlik önlemi alındı. Müzenin erkek güvenlik görevlisi ve yaralı kadın güvenlik görevlisi, ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından müze ziyarete kapatıldı.

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