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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güngör; "Türkiye’ye örnek bir gençlik meclisi oluşturduk"

İHA

Başkan Güngör; "Türkiye’ye örnek bir gençlik meclisi oluşturduk"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İşlevselliği ve temsil kabiliyeti bakımından Türkiye’de örnek bir Gençlik Meclisi oluşturduk. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, divan ve komisyon seçimi gündem maddeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Başkanı Hayrettin Güngör, Gençlik Meclisi’nin ilk toplantısına katıldı. Bir süre önce üyeleri belirlenen meclis, ilk toplantısını Başkanlık Divanı’nın ve komisyon üyelerinin seçim gündemiyle yaptı. Toplantının açılışını yapan Gençlik Meclisi Başkanı Abdulvahap Dertli, “Farklı yaş ve meslek gruplarından oluşan üyeleriyle, yüksek bir temsil gücüne sahip Gençlik Meclisimizi Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün destekleriyle oluşturduk. Ben huzurlarınızda kendisine bize bu fırsatı verdiği için teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Şehrin tüm ilçelerinden meclis üyelerinin yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Güngör, “İşlevselliği ve temsil kabiliyeti bakımından Türkiye’de örnek bir Gençlik Meclisi oluşturduk. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Meclis üyelerimiz farklı yaş ve meslek gruplarından ve tüm ilçelerimizden yüksek bir katılımla oluşturuldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, ‘kalkınma yerelde başlar’. Kalkınmanın oluşabilmesi için, şeffaflık, sürdürülebilirlik ve en önemlisi katılımcılık gerekir. Biz gençlerimizin katılımcılığını artırmaya çalışıyoruz” dedi.
Konuşmasının devamında meclisten çıkacak projelerin ve görüşülecek gündem maddelerinin önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrin talep ve beklentilerinin anlaşılabilmesi için katılımcılığın da en üst seviyede olması lazım. Genç bakışların bizimle birlikte olması önemli, onların görüşlerini çok önemsiyoruz. Belediye meclisimizle koordineli şekilde gençlik meclisimiz de her ay toplantı yapacak. Komisyon görüşleri ve meclis gündemleri değerlendirilmeye alınacak. İki meclisimizin de komisyonları inşallah birlikte çalışacak. Beklentileri doğrudan sahada değerlendirme imkânı bulacağız. Yılda en az bir defa ilçelerimizde toplantı yapacağız. Şehrimle ilgili kaygım var diyen her genç arkadaşımıza bu meclisin kapısı açık. Hem parti ilkelerimiz hem de belediye mevzuatımız gereği bu organizasyonu çok kıymetli buluyorum. Biz kadim bir coğrafyanın, kadim bir medeniyetin evlatlarıyız. Biz bizden beklentisi olanların merhemi, ümit bağlayanların ümidiyiz” ifadelerini kullandı.
Başkanlık divanı ve komisyon üye seçimlerinin yapıldığı sırada söz alan gençlerden Nurhak’ta ikamet eden Aleyna Karakuş, “Sırf burada yer alabilmemiz için ulaşımımıza kadar her şey planlandı. Bize bu imkânı tanıdığınız için sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanırken, meclisin en genç üyesi Mustafa Karakulak, “Fikirlerimiz ve görüşlerimiz önemsendi” diyerek Başkan Güngör’e teşekkürlerini ifade etti.

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