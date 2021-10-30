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Siyam ikizleri ilk görevlerine başladı Kahramanmaraş'ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu kardeşlerin ilk görev yeri il müftülüğündeki kütüphane birimi oldu Siyam ikizlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

İHA

Siyam ikizleri ilk görevlerine başladı Kahramanmaraş'ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu kardeşlerin ilk görev yeri il müftülüğündeki kütüphane birimi oldu Siyam ikizlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Kahramanmaraş’ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu kardeşlerin ilk görev yeri, müftülük hizmet binasındaki kütüphane birimi oldu.
Kahramanmaraş’ta girdikleri üniversite sınavı sonrası başarılı olamayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat bölümünde eğitim gören siyam ikisi Ayşe ve Sema Tanrıkulu kardeşler eğitimlerini tamamladıktan sonra ilk görev yerinde çalışma hayatına başladı.
Siyam ikizleri, Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde Kahramanmaraş İl Müftülüğü Kütüphanesi'nde göreve başladı.
Kütüphaneye yeni gelen kitapları raflara yerleştiren ikizler, çalışmayı çok sevdiklerini ve artık kendi ayakları üzerinde durduklarını ifade etti.
Yeni göreve başladıkları için mutlu olduklarını söyleyen Ayşe ve Sema Tanrıkulu, “Yeni görevimiz çok mutluyuz. Bize destek olan ve bu görevde layık gören Cumhurbaşkanımıza, diyanet işleri başkanımıza ve il müftümüze çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun kendilerinden. Kitaplarla iç içe olmak bizi çok mutlu etti. İnsan kendi ayakları üzerinde durmalı. Biz ayaklarımızın üzerinde durduğumuza inanıyoruz ve çok mutlu oluyoruz” dediler.
İl Müftü Yardımcısı Remziye Köroğlu ise “Rabbim hayırlara vesile kılsın ve kızlarımızın görevleri hayırlı olsun. Ayşe ve Sema Tanrıkulu, görevlerini Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde il müftülüğümüzün kütüphanesinde göreve başladılar. Görevleri hem bizim için hem de onlar için yeni bir heyecan alanı oldu. Bu dönem içinde heyecanla göreve gelip kitaplarla ilgilenmek onları mutlu etti. Onları mutlu etmekten her türlü çalışma bizleri de mutlu etmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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