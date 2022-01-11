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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kötü huylu tümör alındı prostattan kurtuldu

İHA

Kötü huylu tümör alındı prostattan kurtuldu

Kahramanmaraş’ta prostatında kötü huylu tümör bulunan 65 yaşındaki hasta, yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.
Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Helete Mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki Osman Barak, erkeklerde sıklıkla görülen prostat hastalığına yakalandı. Gittiği farklı hastanelerdeki incelemelerin ardından Sular Akademi Hastanesine başvuran Barak'a burada, ‘radikal prostat kanseri‘ teşhisi konuldu.
Prostatındaki kötü huylu tümörün erken teşhis edilerek vücuda yayılması önlenen Barak, yapılan başarılı ameliyat sonrası yeniden sağlığına kavuştu.
Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Selçuk Altın, hastalarına önce teşhisini koyduklarını belirterek, "Daha sonra erken dönemde yakaladığımız için kötü huylu olan tümörü çıkarıp attıktan sonra takip edeceğiz. Neden böyle bir ameliyat yaptık? Çünkü bu bir erken tanı prostatı ve herkesin yılda bir kere hormonuna baktırması gerekir. Hastaya faydası erken dönemde teşhis edilince, hastalıktan cerrahi bir operasyonla kurtulup takiplerine de herhangi bir sorun yaşanmadığında kurtulmuş oluyorlar. Geç dönemde tespit edildiğinde kontrol altına alınamıyor ve vücudunun çeşitli yerlerine yayılabiliyor. Bu açıdan biz hastayı şanslı görüyoruz. Ameliyat ise ürologlar açısından zor bir ameliyat. Bu ameliyatı da hastanemizde ilk kez yapmış olduk. Çok yaygın ve sık ameliyatlar değil. Biz de elimizi taşın altına koyduk ve hastamız sağlığına kavuştu" dedi.
65 yaşındaki Osman Barak ise “Kötü huylu prostat olmuşuz ve hocamızın sayesinde hastanemizde ameliyat oldum ve sağlığıma kavuştum” dedi.

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