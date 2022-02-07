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Suriyeli aile dolandırılmaktan son anda kurtuldu Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen Suriyeli, 35 bin lirayı teslim etmeye giderken polis tarafından bulunarak dolandırılmaktan kurtarıldı

İHA

Suriyeli aile dolandırılmaktan son anda kurtuldu Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen Suriyeli, 35 bin lirayı teslim etmeye giderken polis tarafından bulunarak dolandırılmaktan kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen Suriyeli aileyi polis kısa sürede bularak dolandırılmaktan kurtardı.
Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir telefon dolandırıcısı, Suriye uyruklu 45 yaşındaki Mahmut Eltürk’ün eşini telefonla arayarak kendisini 'Türk istihbaratçısı' olarak tanıttı.
Dolandırıcı, “Ben Ankara'dan görevlendirildim. DEAŞ terör örgütüne kaydın yapılmış. Eşin de sen de kimseye haber vermeden evinde ne kadar altın para varsa hemen bana getir. Paranız ve değerli eşyalarınız varsa yakaladığımız terör örgüt üyeleri ile parmak izi araştırması yapacağız" dedi.
Bunun üzerine eşi, Mahmut Eltürk’ü arayarak, “Bizi arıyorlar çabuk eve gel” dedi.
İş yerinden eve giden Eltürk, 51 gram altını alarak arabasına bindi. Eltürk’ün çalışma arkadaşlarının şüphelenmesi üzerine durum polise bildirildi. Kısa sürede kamera ve dar alan çalışması yapan Kahramanmaraş polisi, Eltürk’ü Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde yakaladı.
Suriye asıllı Mahmut Eltürk’ün tercümanı Mustafa Baki ise olayı şöyle anlattı:
“Mahmut Eltürk iş yerinde çalışırken hanımı kendisini arıyor ve eve gelmesini istiyor. Telefonda birileri hanımını aramış. Dolandırıcı, Mahmut Eltürk ve eşine evde ne kadar altın varsa poşete koymasını istemiş. Kadın ile konuşan zanlılar, parayı kocasına vermesini istemişler. Daha sonra Mahmut Eltürk’ü arayan zanlılar, Dulkadiroğlu Belediyesinin oraya, daha sonra çarşıya gitmesini istemişler. En son kuyumcuya gitmesini ve altının sahte olup olmadığını öğrenmek istemişler. Mahmut Eltürk de kuyumcuya gitmiş ve altının sahte olup olmadığın sormuş. Altını bozdurmasını istemiş ve ne kadar tutuğunu sormuş ve parayı bozdurmuş. Daha sonra biz polise haber verdik. Sağ olsun polisler parayı dolandırıcıya vermeden Eltürk’ü buldular” dedi
Eltürk, parasını dolandırıcılara kaptırmayan polislere ise teşekkür etti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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