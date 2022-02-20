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Kar Voleybolu Avrupa Turu 3 yıl daha Kahramanmaraş’ta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu bugün düzenlenen final müsabakalarıyla noktalandı

İHA

Kar Voleybolu Avrupa Turu 3 yıl daha Kahramanmaraş’ta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu bugün düzenlenen final müsabakalarıyla noktalandı

Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi’nde, 16 ülkeden 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Kar Voleybolu Avrupa Turu tamamlandı.
Toplamda 16 ülkeden 19’u erkek, 8’i kadın olmak üzere toplamda 27 takımın mücadele ettiği turnuvada hem erkeklerde hem de kadınlarda Rusya Milli Takımı birinci etabın şampiyonu oldu. İzleyicilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen turnuvada kadınlarda Çek Cumhuriyeti ikinci, Türkiye ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise ikinci Ukrayna, üçüncülüğü ise Rusya elde etti. Hafta sonunu fırsat bilerek Yedikuyular Kayak Merkezi’ne akın eden vatandaşlar spor müsabakalarını izledi, kızağa bindi, kayak yaptı. Ayrıca kayak merkezinde sporculara ve misafirlere salep ve dondurma ikram edildi.
Yedikuyular Kayak Merkezi’nin kar voleybolu turnuvası için çok güzel bir tesis olduğunu vurgulayan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, “Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun birinci ayağına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı. Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun birinci etabını tamamladık. Turnuvanın böylesi güzel bir tesiste düzenlenmesinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Voleybol Federasyonu olarak Kar Voleybolu Avrupa turlarını önümüzdeki yıllarda da Yedikuyular Kayak Merkezi’nde düzenlemeyi ve burada kalıcı hale getirmeyi planlıyoruz. Üçüncü olan Kadın Milli Takımımızı tebrik ediyorum. 16 ülkeden katılım olması bizler adına çok sevindirici bir durum. Takımlarımız çok güzel bir tesiste mücadele etti. Tüm sporcular Kahramanmaraş’tan ve Yedikuyular Kayak Merkezi’nden son derece memnun bir şekilde ayrılıyorlar” diye konuştu.

"Uluslararası etkinliklerin sayısını artırmayı hedefliyoruz"
Farklı ülkelerden gelen sporcuların da Yedikuyular Kayak Merkezi’ni çok beğendiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yedikuyular Kayak Merkezi’mizde düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu müsabakaları tamamlandı. Kadınlar kategorisinde Milli Takımımız üçüncü oldu. Kadın Milli Takımımızı tebrik ediyorum. 150’nin üzerinde sporcu Yedikuyular Kayak Merkezi’mizde mücadele etti. Kahramanmaraş’ımızda ilk defa böyle bir organizasyon düzenlendi. Hemşehrilerimizin ve komşu illerden gelen misafirlerimizin göstermiş olduğu ilgi bizleri gerçekten mutlu etti. Farklı ülkelerden gelen sporcular da şehrimizi ve Yedikuyular Kayak Merkezi’mizi çok beğendiklerini ifade ettiler. İnşallah 3 yıl süreyle Kar Voleybolu Avrupa Turnuvası Yedikuyular Kayak Merkezi’mizde yapılacak. Türkiye Voleybol Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda şehrimizde ve Yedikuyular Kayak Merkezi’mizde düzenlenecek olan uluslararası etkinliklerin sayısını artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Kürsüye çıkıp madalya aldığımız için çok mutluyuz"
Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı Kaptanı Bahanur Gökalp, “Kahramanmaraş’ta düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun birinci etabını üçüncülükle bitirdik. Kürsüye çıkıp madalya aldığımız için çok mutluyuz. Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun diğer etaplarında hedefimiz şampiyonluk. Yarı final müsabakasında çok büyük talihsizlikler yaşadık. Buruk bir sevincimiz var. Kahramanmaraş’ta bizi çok iyi karşıladılar ve desteklediler. Sanırım 3 yıl daha Kahramanmaraş’ta çok güzel voleybol turnuvaları olacak. Daha iyi sonuçlar almak için tekrardan Kahramanmaraş’a geleceğiz” ifadelerini kullandı.
Yedikuyular Kayak Merkezi’nde düzenlenen kar Voleybolu Avrupa Turu’nda kadınlar kategorisinde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan Rusya Milli Takımı sporcuları, “Takımımız adına çok güzel bir turnuvayı geride bıraktık. Böyle güzel bir tesiste mücadele ettiğimiz için çok mutluyuz. Tekrar burada mücadele etmek için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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