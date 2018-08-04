Son dakika deprem! Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 3.4, 4.4 ve 4.5 büyüklüklerinde peş peşe 3 deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 08.47'de merkez üssü Andırın'da yerin 5 kilometre derinliğinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk sarsıntıdan sonra saat 10.09’da 4.5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. İkinci deprem yerin 10 kilometre altında meydana geldi.

Bu sarsıntılardan hemen sonra merkez üssü Andırın ilçesi Alameşe Mahallesi'nde 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Bu deprem ise yerin 7.7 kilometre altında meydana geldi. Deprem dolayısıyla ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik yaşandı.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2018.08.04 10:09:28 37.4907 36.2590 7.7 -.- 4.5 4.1 ALAMESE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 2018.08.04 10:09:27 37.3600 36.3700 10.0 -.- 4.4 -.- ANDIRIN-KAHRAMANMARAS 2018.08.04 08:47:26 37.4923 36.2858 5.0 -.- 3.4 3.3 BULGURKAYA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 2018.08.04 07:02:01 40.6335 34.9225 15.8 -.- 1.6 -.- SARMASA-(CORUM) 2018.08.04 06:36:29 35.6765 29.3852 1.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ 2018.08.04 05:37:10 35.7202 29.4188 9.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ 2018.08.04 05:15:33 35.5668 29.1338 7.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ 2018.08.04 05:14:15 35.8110 29.5722 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ 2018.08.04 05:00:39 36.4153 28.7245 4.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ 2018.08.04 04:44:11 35.5853 29.1070 10.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

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