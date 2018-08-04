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Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Son dakika deprem! Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'taki deprem Andırın ilçe sakinlerini korkuttu. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. İşte Kandilli'nin en son deprem raporu...

04.08.2018 - 10:56 | Güncelleme:

Son dakika deprem! Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 3.4, 4.4 ve 4.5 büyüklüklerinde peş peşe 3 deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 08.47'de merkez üssü Andırın'da yerin 5 kilometre derinliğinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk sarsıntıdan sonra saat 10.09’da 4.5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. İkinci deprem yerin 10 kilometre altında meydana geldi.

Bu sarsıntılardan hemen sonra merkez üssü Andırın ilçesi Alameşe Mahallesi'nde 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Bu deprem ise yerin 7.7 kilometre altında meydana geldi. Deprem dolayısıyla ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik yaşandı.

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                       
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                         
2018.08.04 10:09:28  37.4907   36.2590        7.7      -.-  4.5  4.1   ALAMESE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)    
2018.08.04 10:09:27  37.3600   36.3700       10.0      -.-  4.4  -.-   ANDIRIN-KAHRAMANMARAS                
2018.08.04 08:47:26  37.4923   36.2858        5.0      -.-  3.4  3.3   BULGURKAYA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)   
2018.08.04 07:02:01  40.6335   34.9225       15.8      -.-  1.6  -.-   SARMASA-(CORUM)                       
2018.08.04 06:36:29  35.6765   29.3852        1.6      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                              
2018.08.04 05:37:10  35.7202   29.4188        9.5      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                           
2018.08.04 05:15:33  35.5668   29.1338        7.7      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                            
2018.08.04 05:14:15  35.8110   29.5722        5.0      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                               
2018.08.04 05:00:39  36.4153   28.7245        4.8      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                            
2018.08.04 04:44:11  35.5853   29.1070       10.5      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ

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