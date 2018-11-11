SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Kahramanmaraş
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Kahramanmaraş'ta "boşanma" cinneti: 3 ölü

Kahramanmaraş’ta boşanma aşamasında olduğu eşinin baba evine giden damat, av tüfeğiyle dehşet saçtı, çocuklarının gözü önünde eşini, kayınvalidesini ve kayınbabasını öldürdü 

11.11.2018 - 09:59 | Güncelleme: İHA

Kahramanmaraş’ta bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınvalidesi ve kayınbabasını av tüfeğiyle öldürdü.

İHA'da yer alan habere göre, olay, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi 9’uncu sokaktaki müstakil evin 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Akpınar boşanma aşamasında olan ve baba evine sığınan eşi Sibel Akpınar’ın evine sabah erken saatlerde av tüfeğiyle geldi. İlk önce kapıyı açan kayınbabası Ali Çiftçi’ye (58) kurşun yağdıran Ramazan Akpınar daha sonra kayınvalidesi Pakize Çiftçi (56) ile eşi Sibel Akpınar’a biri 7, diğeri 2 ve 1 yaşındaki çocuğunun yanında ateş etti. Silah seslerinin duyulması üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri cinayet zanlısı inşaat işçisi Ramazan Akpınar’ı gözaltına alırken, evin içinde yaptığı kontrolde, üç kişinin öldüğünü belirledi.

Olay yerinde yapılan inceleme sırasında evde bulunan çocuklar geçici olarak komşularına bırakılırken, cesetler cumhuriyet savcısının yapmış olduğu incelemenin ardından Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Morgu'na kaldırıldı.

Polise ihbarda bulunan komşu Cemal Ahraz, “Sadece silah sıkıldıktan sonra geldim. Ondan sonra ben buraya baktığımda maalesef adam vurulmuştu. Yani gitmiş. Sonra polisi aradık. Bunlar boşanmak için dilekçe vermişler. Savcılık uzaklaştırma vermiş. Nasıl olduysa ondan sonrasını bilmiyorum. Dün de adamla görüştüm, kızından dolayı, başka bir şey yoktu. Kızının üstüne de evlenmiş zaten (ikinci evliliğini dini nikahlı yapmış) adam yani. Sabah ezanı oldu. Oraya varan ilk bendim. Vardım baktım vurmuş zaten ölmüş, yapacak bir şey yok şu anda” dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X