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Kahramanmaraş'ta megalodon dişi bulundu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, köpek balığının atası olarak bilinen ve yaklaşık 20 milyon yıllık olduğu değerlendirilen megalodon dişi bulundu

Kahramanmaraş'ta megalodon dişi bulundu
Kahramanmaraş'ta 'megalodon' dişi bulundu
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İHA

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bulunan linyit sahasındaki leonardit madeninden organik gübre üretimi yapan Yavuz Yurtsever adlı işletmeci, tesisindeki eleme çalışması sırasında dişe benzeyen bir nesne olduğunu fark etti.

İHA'nın haberine göre bulduğu ilginç objeyi inceleyen Yurtsever, taşı araştırmaya başladı. Tanıdıkları vasıtasıyla da bu alandaki uzmanlarla iletişim kuran Yurtsever, bir yandan da sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak bulduğu objeyle ilgili kafasında oluşan soru işaretlerini ortadan kaldırmak istedi.

MADEN TABAKASINDAN ÇIKARILDI

Kısa süreli çalışmanın ardından Yurtsever’in tahminlerini doğrulayan sonuçlar ortaya çıkmaya başladı. Yurtsever’in, yerin metrelerce altındaki maden tabakasından çıkardığı objenin, okyanusta yaşayan ve soyları tükenen megalodona ait bir diş olabileceği görüşü ağırlık kazandı.

Yurtsever’e, Fransa’nın Bordeaux kentindeki bir akademisyen ulaştı. Fransız bilim insanı da fosilin, köpek balığının atası olan megalodon dişi olduğu görüşünü belirtti.

MÜZEYE TESLİM EDİLECEK

Yurtsever, bu ilginç keşfiyle ilgili olarak, “Bu fosil, Afşin-Elbistan linyitleri sahasındaki leonarditin hammadde ayrıştırması esnasında ortaya çıktı. Köpek balığının atası olan ve 20 milyon yıl önce soyu tükenen megalodon dişi. O dönemde Elbistan’da okyanusun çekilmesiyle ortaya çıkan devasa bir canlının dişi. Bazı üniversitelerde ilgili profesörlere inceletince diş olduğu ve megalodona ait olduğu kesinleşti. Sadece temizleme işlemi yapılacak ve ondan sonra da müzeye teslim edeceğiz” dedi.

Elbistan ve çevresindeki okyanusun çekilmesinin Nuh Tufanı ile aynı dönemde gerçekleştiği yönünde tahminler bulunduğunu anlatan Yurtsever, “1 kilo 612 kilogram ağırlığı var. Bu keşif, Elbistan’ın okyanus oluşumunu tamamladığını gösteriyor. Bilim insanlarının tahminlerine göre Nuh Tufanı'na denk gelen bir zaman, 20 milyon yıl önce nesli tükenen bir hayvana ait diş. Elbistan’ın da daha önceden okyanus olduğunu ispatlayan çeşitli fosiller dağlarda bulundu zaten” şeklinde konuştu.

"FRANSA'DAN GELEN UZMANLAR İSTEDİ AMA BEN VERMEDİM"

Fransa’dan gelen uzmanın dişi almak istediğini vurgulayan Yurtsever, “Fransa’nın Bordeaux kentinden gelen uzman, böyle bir dişin standartların çok üstünde, şimdiye kadar bulunan megalodon dişlerinin daha üst seviyesinde olduğunu söyledi. İlgilerini çekti istediler ama ben vermedim” ifadelerini kullandı.

Dişin temizliğinin de uzman ekiplerce yapılacağına değinen Yavuz Yurtsever, “Bu diş, arkeologlarca temizlenecek. Tahmini olarak 0,25 santimlik bir tabaka var. Dışındaki kayaç yapısı ve katılaşmış kısım ayrıldıktan sonra orijinal diş ortaya çıkacak. Orijinal dişi de müzeye teslim edeceğiz” dedi.

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