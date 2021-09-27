Kahramanmaraş'ta bulundu... "Korunma durumları çok iyi" 0:00 / 0:00

AA

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yürütülen Gavur Gölü Bataklığı Kurtarma Kazısı kapsamında ortaya çıkartılan yeni fil iskeletleri, alanında uzman ekiplerce inceleniyor.

AA'nın haberine göre Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü başkanlığında, Türkoğlu Belediyesi sponsorluğu ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yarenkür Alkan'ın bilimsel danışmanlığında antropologlardan oluşan 7 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bölgede gerçekleştirilen araştırmalarda 3000-3500 yıllık olduğu tespit edilen fil iskeletlerinin, incelendikten sonra Türkoğlu Belediyesince oluşturulması planlanan arkeoparktaki Fil Müzesi'nde sergilenmesi hedefleniyor.

Alkan, Türkoğlu Belediyesinin desteğiyle başladıkları kurtarma kazılarının devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık 20 gün önce 7 kişilik teknik ekiple yürütülen çalışma kapsamında bulunan parçaların, kent müzesinde sergilenen antik fil fosili ile büyük benzerlik gösterdiğini aktaran Alkan, şunları kaydetti:

"1950'lerde yapılan bataklık kurutma çalışmalarından sonra bu bölgede köylüler tarımsal faaliyetleri esnasında kemikleri buluyorlar ve zaman zaman müzeye götürüyorlar. Bu kemikler üzerinde bilimsel çalışmalar daha önceki yıllarda yapılmıştır fakat burada vatandaşların bulduğu kemiklerin korunma durumları kötü ve tam olarak nereden çıktıkları bilinmiyor. Biz kazılara başladıktan sonra iskeletleri orijinal durumlarıyla bulmaya başladık. Bilimsel açıdan da en istenileni zarar görmemiş olarak bu şekilde bulunmasıdır. Korunma durumları çok iyi. Zarar görmemiş durumda olduklarını gördük. Bu fil kemiklerinin burada çok yoğun olduğunu biliyoruz. Araştırmalarımıza göre Türkiye'de ya da bu coğrafyada böyle bir çalışma, yani sadece fil üzerine yapılmış bir çalışma yok. Daha sonraki yıllarda yapılacak çalışmalarla birlikte aslında bu fillerin neden burada öldükleri, o dönemki iklimsel yapının nasıl olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. Bu fiillerin günümüzden 3000-3500 yıl öncesine ait olduğu biliyoruz. Suriye fili olarak tanımlanıyor."

Alkan, şu ana kadar yapmış oldukları kazılarda 2 tane bütüne yakın fil iskeleti çıkardıklarını ve bunları incelenmek üzere Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji Bölümüne götüreceklerini söyledi.

Çalışmalarına ilerleyen dönemlerde de devam edeceklerini aktaran Alkan, Gavur Gölü'nde bulunan fil iskeletlerini çıkararak, bunların koruma altına alınmasını ve sergilenmesini sağlamak istediklerini anlattı.

Alkan, bölge halkının da tarlalarında buldukları kemikleri getirerek çalışmalara önemli destek sunduğunu dile getirerek, "Amik Ovası'ndan İslahiye tarafından bu coğrafyaya yayıldıklarını biliyoruz. Neden öldükleri konusunda araştırmalarımız devam edecek. Daha sonraki yıllarda yapılacak kazı çalışmalarıyla da bölgenin tamamına yayılmaya ve fillerin kemiklerini kurtarmaya çalışacağız. Türkoğlu Belediyesinin bize çok büyük desteği var. Bu destek olmasaydı böyle bir çalışma yürütemeyebilirdik. Sulak bir alan var, göl var burada. Çevresinde sazlıkların olduğunu ve bazı araştırmalara göre ardıç ağaçlarıyla dolu olduğunu biliyoruz ama bilmediğimiz, bu filler neden bu kadar fazla ve neden öldükleri." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR FİL ARKEOPARKI OLUŞTURACAĞIZ"

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da 1961 yılında aynı bölgede çiftçilik yapan Mehmet Polat tarafından tesadüfen bütün halinde mamut fosili bulduğunu hatırlattı.

İlçenin doğa tarihi açısından zenginliğine dikkati çeken Okumuş, fillerin atası olarak bilinen ve kemikleri birbirine monte edilerek ayağa kaldırılan mamutun, Kahramanmaraş Müzesi'nde sergilendiğini söyledi.

Okumuş, daha önce de fosil bulunan alanda başlatılan kazı çalışmalarını desteklediklerini ve bulunan mamutlarla ilgili uzmanların "antik fil" tabirini kullandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş, bugüne kadar birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent. Türkoğlu ilçesi de son yıllarda şehircilik anlamında geliştiği gibi iki büyük kazısıyla da inşallah önümüzdeki süreçte turizm sektöründe bir numara olacak. Belediyemizle birlikte burada belki de Türkiye'nin en büyük fil mezarlığının ortaya çıkarılmasına şahitlik yapacağız. Anadolu'nun en büyük varlığı burada. Burası belki de milyonlarca filin olduğu bir mezarlık. Buradan kazancımız, hem bu fiilleri ortaya çıkarmak hem de Gavur Gölü'nde dünyada eşi benzeri olmayan antik filin ayağa kaldırılmasıyla fil ordusunu ortaya çıkarmak ve turizme kazandırmak istiyoruz. Bu vesileyle de belediyemiz ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi iş birliği içerisindeyiz. Bu seneki kazılarda da iki tane fil bulundu. Kazıya desteğimiz sürecek, fillerin ortaya çıkmasıyla da Türkiye'de ilk defa büyük bir Fil Arkeoparkı oluşturacağız."

​​​​​​​En kısa zamanda, gün yüzüne çıkan tarihi değerlerin sergilenmesi için bölgede bir arkeopark projesinin çalışmalarını başlattıklarını aktaran Okumuş, projenin bölgenin tarihine ışık tutacağını dile getirdi.