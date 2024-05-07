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        Haberler Gündem Kahramanmaraş ve Kayseri'de deprem! 7 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi ile deprem mi oldu?

        Kahramanmaraş ve Kayseri'de deprem! 7 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem listesi ile sarsıntıların büyüklükleri, merkez üssü ve derinliği belli oluyor. Edinilen bilgiye göre son olarak; 7 Mayıs Salı günü Kahramanmaraş ve Kayseri'de deprem meydana geldi. İşte, 7 Mayıs 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 08:02 Güncelleme: 07.05.2024 - 08:02
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        Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, yaşadıkları şehirde hissettiği sarsıntıların ardından son dakika deprem haberlerini araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine hemen her saat yeni bir sarsıntı ekleniyor. İşte, 7 Mayıs Salı bugünkü AFAD ve Kandilli Rasathnesi son dakika depremler listesi...

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        KAHRAMANMARAŞ 2.3 İLE SALLANDI!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün saat 07:40'ta Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7.96 km olarak kaydedildi.

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        KAYSERİ'DE DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 04:25'te Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 1.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7.37 km olarak ölçüldü.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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