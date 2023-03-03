Nazilli ilçesi Yeni Sanayi Mahallesi 1020 Sokak'ta, iki katlı bir evin arka bahçesindeki iki koltuk bugün saat 12.30 sıralarında, tutuştu.

AİLE, KOMŞULARLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Durumu fark eden ev sahibi aile ve yakınları ile komşuları, su ve küreklerle alevlere müdahale etti, bir yandan da itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.