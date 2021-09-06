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Haberler Gündem 3. Sayfa KAHREDEN ACI... Son dakika: Babası tinerle katletmişti! 13 yaşında veda! - VİDEO HABER
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Babası tinerle katletmişti! 13 yaşında veda!

Babası Ahmet Mohammad Dwala tarafından, evlenmek istemediği için banyoda müziğin sesi açılarak tinerle yakılan ve hayatını kaybeden 13 yaşındaki Filistin uyruklu Suriyeli Amara Dwala'nın cenazesi defnedildi. Küçük kızın cenazesi resmi yetkililerce hastaneden alınıp toprağa verildi.

KAHREDEN ACI... Son dakika: Babası tinerle katletmişti! 13 yaşında veda! - VİDEO HABER
Babası tinerle katletmişti! 13 yaşında veda!
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AA

Şanlıurfa'da babası Ahmet Mohammad Dwala tarafından tinerle yakılarak öldürüldüğü öne sürülen 13 yaşındaki Filistin uyruklu Suriyeli Amara Dwala'nin defin işlemleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce yapıldı.

CENAZEYİ RESMİ YETKİLİLER ALDI

AA'da yer alan habere göre Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ve beraberindeki kurum personelince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Amara Dwala'nın cenazesi, Yeni Asrı Mezarlığa getirildi.

BELEDİYE EKİPLERİ TOPRAĞA VERDİ

Kız çocuğunun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ve belediye ekiplerince kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.

KATİL ZANLISI BABA TUTUKLANMIŞTI

Şanlıurfa'da 3 Eylül'de Şıhmaksut Mahallesi 3176 Sokak'taki evlerinde üzerine dökülen tinerin tutuşması sonucu yandığı belirtilen Amara Dwala, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kızını yaktığı iddia edilen baba Mohammad Dwala tutuklanmış, Amara Dwala'nın 12 yaşındaki kardeşi koruma altına alınmıştı.

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