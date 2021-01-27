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Feci kaza! Hemşire öldü!

Sivas'ta, ambulans ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hemşire Şuheda Tunca (24) hayatını kaybetti, ambulans şoförü Muhammet Emin Cömert (27) ise ağır yaralandı

BÜYÜK ACI! Son dakika... Abulans kazası! Genç hemşire hayatını kaybetti
Feci kaza! Hemşire öldü!
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DHA

Sivas'ta, sabah saatlerinde Sivas- Ankara kara yolu Yıldızeli ilçesi Yaraşbeli Geçidi'nde, Ankara'ya hasta bırakıp, Erzurum'a dönen Muhammet Emin Cömert yönetimindeki 06 AC 7585 plakalı, özel hastaneye ait ambulans, Sivas'tan Ankara yönüne giden Sebahattin Yavuz'un kullandığı 68 KC 725 plakalı TIR'la çarpıştı.

HEMŞİRE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre kazada, ambulansta bulunan hemşire Şuheda Tunca (28) hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan ambulans sürücüsü Muhammet Emin Cömert ise götürüldüğü Yıldızeli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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