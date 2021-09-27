İşine gidiyordu! Dehşet kamerada!

Gaziantep'te, sabah saatlerinde, Sanayi Mahallesi'nde yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. İbrahim I.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, yol kenarında işe gitmek üzere yürüyen Bekir Kurt'a (24) çarptı.
ARACIN ALTINDA SÜRÜKLENDİ
DHA'da yer alan habere göre aracın altında kalarak, sürüklenen Kurt'u görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kurt'un cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI
Sürücü İbrahim I., gözaltına alındı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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