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Haberler Gündem 3. Sayfa DEHŞET KAMERA! Son dakika: İşine gidiyordu hafif ticari aracın altında kaldı! - VİDEO HABER
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İşine gidiyordu! Kahreden olay!

Gaziantep'te, ayakkabı imalathanesinde çalışan Bekir Kurt'a (24), işe gittiği sırada hafif ticari araç çarptı. Kurt'un yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kurt'un yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu

DEHŞET KAMERA! Son dakika: İşine gidiyordu hafif ticari aracın altında kaldı! - VİDEO HABER
İşine gidiyordu! Dehşet kamerada!
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DHA

Gaziantep'te, sabah saatlerinde, Sanayi Mahallesi'nde yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. İbrahim I.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, yol kenarında işe gitmek üzere yürüyen Bekir Kurt'a (24) çarptı.

ARACIN ALTINDA SÜRÜKLENDİ

DHA'da yer alan habere göre aracın altında kalarak, sürüklenen Kurt'u görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kurt'un cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI

Sürücü İbrahim I., gözaltına alındı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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