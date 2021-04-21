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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: İETT'ye ait otobüs kazasında "telefon" ayrıntısı! - Haberler
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Otobüs kazasında korkunç ayrıntı! Telefon!

İstanbul Beşiktaş'ta bu sabah bariyerlere çarpan çift katlı İETT otobüsünde Sevgi Yamaç Yalçın isimli kadın yolcu hayatını kaybetti, bir yolcu ise yaralandı. Olayı soruşturan savcılık, gözaltına alınan şoförün kaza sırasında telefonuyla ilgilendiğini belirledi

Son dakika: İETT'ye ait otobüs kazasında
Otobüs kazasında korkunç ayrıntı! Telefon!
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İHA

İstanbul Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda sabah yaşanan kazada, İETT otobüsü alt geçitten geçerken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, bariyerlerden kopan parça otobüsün içerisine girerek Sevgi Yamaç Yalçın'ın ölümüne, Münir B.'nin yaralanmasına neden olmuştu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İHA'da yer alah habere göre kazanın ardından Cumhuriyet Savcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı, otobüste incelemelerde bulundu.

Otobüs içerisindeki kamera görüntülerini de izleyen savcı, şoförün kaza sırasında cep telefonu ile ilgilendiğini belirledi. Gözaltına alınan şoför, polis merkezine götürüldü.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza yapan otobüs de çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçın'ın Beşiktaş'ta bir gazetede aşçı olarak çalıştığı ve sabah işe gitmek üzere Sultangazi'deki evinden yola çıktığı öğrenildi. Yalçın'ın evli ve iki çocuk annesi olduğu belirtildi.

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