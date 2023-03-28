Kahve tüketenler daha fazla adım atıyor ancak daha az uyuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Kahve tüketenler daha fazla adım atıyor ancak daha az uyuyor

Günde en az bir fincan kahve içmek daha fazla hareket etmeyi beraberinde getirirken daha az uyumaya neden olabilir

Kahve tüketenler daha fazla adım atıyor ancak daha az uyuyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

ABD'de yapılan son araştırmanın bulguları kahve tüketiminin hem olumlu hem olumsuz yönlerine ışık tutuyor.

CNN'de yer alan habere göre, kahvenin anlık sağlık etkileri hakkında daha iyi bir fikir edinmek amacıyla araştırmacılar, California eyaletinin San Francisco bölgesinden yaş ortalaması 39 olan 100 sağlıklı yetişkini gözlem altına aldı.

Katılımcılara, attıkları adımların ve uykunun takibini yapan cihazlar ile kan şekeri ve kalp ritimlerini izleyen elektrokardiyogram cihazları takıldı.

Her katılımcıya rastgele iki gün boyunca istedikleri kadar kahve içmeleri, ardından ise iki gün boyunca içmemeleri ve bu döngüyü iki hafta boyunca tekrar etmeleri söylendi.

Katılımcıların, kahve içilen günlerde içmedikleri günlere kıyasla ortalama 1058 daha fazla adım attığı gözlendi. Ancak aynı günlerde katılımcılar en az 36 dakika daha az uyudu.

Araştırmada daha fazla kahvenin daha fazla hareketi beraberinde getirirken uyku süresini azalttığı ortaya çıktı. Bunların yanı sıra kahve tüketimi kişiyi kalp çarpıntısı gibi yüksek risklerle de karşı karşıya getirebildiği araştırmaya konu oldu.

Tüm bunlara rağmen, kahve içmenin daha az uykuya yol açmasının potansiyel bir genetik faktörü olabileceği üzerinde de duruluyor.

Araştırma, "The New England Journal of Medicine" isimli dergide yayımlandı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'daki ASM'ler depreme dayanıklı mı?
SAĞLIK İstanbul'daki ASM'ler depreme dayanıklı mı?
Bilirubin Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? Bilirubin Düşüklüğü Belirtileri
SAĞLIK Bilirubin nedir, neden olur ve normal değeri kaç ...
Bazılarının daha duymadığınıza eminiz! Dünyanın en ilginç ve tuhaf fobileri!
SAĞLIK Dünyanın en tuhaf fobileri
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alımı! Detaylar netleşti
SAĞLIK Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alımı! ...
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de
SAĞLIK Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel ...
Bacak bacak üstüne atmak, sağlık üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle önerilmiyor
SAĞLIK Ne işte ne de evde böyle oturulmamalı! İşte nedeni
Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi önünde 'Cerrahpaşa' protestosu
SAĞLIK Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi önünde ...
Hazır çorba tüketenler dikkat!
SAĞLIK Hazır çorba tüketenler dikkat!
Kalp yetmezliği ve KOAH gibi hastalıkları olanlar! Hangi hastalıkta hangi yatış pozisyonu tercih edilmeli?
SAĞLIK Boyun ve bel ağrıları, KOAH, kalp yetmezliği, uyku ...
İftar sonrası şişkinliğe son! Ramazan'da hem susuzluğa hem sindirime çare 7 detoks suyu
SAĞLIK Ramazan'da hem susuzluğa hem sindirime çare 7 detoks ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.