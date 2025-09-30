Kairat-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Kairat ile karşı karşıya geliyor. Devler Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya'yı 2-1 yenen eflatun-beyazlılar, Kairat karşısında da galibiyet arıyor. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Kazakistan ekibi ise güçlü rakibi karşısında ev sahibi avantajını kullanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Kairat-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi Kairat-Real Madrid maçı canlı izle kanalı ve muhtemel 11'leri hakkında detaylar...
KAIRAT-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kairat-Real Madrid maçı, 30 Eylül 2025 Salı günü (bu akşam) Türkiye saati ile 19.45'te başlayacak.
KAIRAT-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Almatı Merkez Stadyumu'nda oynanacak Kairat-Real Madrid maçı, Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını ise Giorgio Peretti ile Giuseppe Perrotti üstlenecek.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
2025-2026 sezonunda Real Madrid formasıyla 8 maça çıkan Arda Güler, takımına 3 gol 3 asistlik katkı sağladı. Genç yetenek, bu sezon şimdiye kadar 576 dakika sahada kalan ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Arda Güler'in Kairat maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.
MUHTEMEL 11’LER
KAIRAT: Kalmurza, Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata, Kassabulat, Arad, Mrynskiy, Jorginho, Gromyko, Satpaev.
REAL MADRID: Courtois, Asencio, Huijsen, Carreras, Garcia, Valverde, Tchouameni, Mastantuono, Arda Güler, Vinicius, Mbappe.
KAIRAT-REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE KANALI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla Tabii Spor platformuna üye olabilir ve eflatun-beyazlıların maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.
KAIRAT TARİHİNDE İLK KEZ UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turunda, golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Kairat, sahasında İskoç temsilcisi Celtic'i ağırladı.
Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta rakibine penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan Kairat, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
Kairat'ın kalesini koruyan Temirlan Anarbekov, 3 penaltı atışında gole izin vermeyerek takımının başarısında önemli rol oynadı.