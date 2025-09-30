Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor KAIRAT-REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE KANALI: UEFA Şampiyonlar Ligi Kairat-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?

        Kairat-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

        Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Kairat ile karşı karşıya geliyor. Devler Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya'yı 2-1 yenen eflatun-beyazlılar, Kairat karşısında da galibiyet arıyor. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Kazakistan ekibi ise güçlü rakibi karşısında ev sahibi avantajını kullanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Kairat-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi Kairat-Real Madrid maçı canlı izle kanalı ve muhtemel 11'leri hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 15:26 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ikinci hafta maçları ile devam ediyor. Tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Kairat, İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor. Kritik karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Milli futbolcumuz Arda Güler’in mücadelede forma giyip giymeyeceği de merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Kairat-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte, Kairat-Real Madrid maçı canlı izle kanalı ve muhtemel 11’leri…

        2

        KAIRAT-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Kairat-Real Madrid maçı, 30 Eylül 2025 Salı günü (bu akşam) Türkiye saati ile 19.45'te başlayacak.

        3

        KAIRAT-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

        Almatı Merkez Stadyumu'nda oynanacak Kairat-Real Madrid maçı, Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını ise Giorgio Peretti ile Giuseppe Perrotti üstlenecek.

        4

        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        2025-2026 sezonunda Real Madrid formasıyla 8 maça çıkan Arda Güler, takımına 3 gol 3 asistlik katkı sağladı. Genç yetenek, bu sezon şimdiye kadar 576 dakika sahada kalan ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

        Arda Güler'in Kairat maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

        5

        MUHTEMEL 11’LER

        KAIRAT: Kalmurza, Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata, Kassabulat, Arad, Mrynskiy, Jorginho, Gromyko, Satpaev.

        REAL MADRID: Courtois, Asencio, Huijsen, Carreras, Garcia, Valverde, Tchouameni, Mastantuono, Arda Güler, Vinicius, Mbappe.

        6

        KAIRAT-REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE KANALI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla Tabii Spor platformuna üye olabilir ve eflatun-beyazlıların maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr

        HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        KAIRAT TARİHİNDE İLK KEZ UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turunda, golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Kairat, sahasında İskoç temsilcisi Celtic'i ağırladı.

        Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta rakibine penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan Kairat, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

        Kairat'ın kalesini koruyan Temirlan Anarbekov, 3 penaltı atışında gole izin vermeyerek takımının başarısında önemli rol oynadı.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Sular çekildi, Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        Sular çekildi, Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"