Kaiserslautern - 1860 München maçı öncesi rakamlar

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Kaiserslautern, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü 1860 München takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:00. Kaiserslautern, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. 1860 München, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 290 kodlu maçı oynayanlar; Kaiserslautern galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, 1860 München galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Kaiserslautern son haftadaki Nürnberg müsabasında 1-0 kazandı.

1860 München ise Heidenheim 1846 karşılaşmasında 2-1 yenildi.

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