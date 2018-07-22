Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmayla 'kalça' konusunda yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre; geniş kalçalı kadınların diğer kadınlara göre daha zeki olduğu belirtildi.

ORANTISIZ KALÇA DAHA DAYANIKLI!

Kalçaları orantısız büyüklüğe sahip olan kadınların kronik hastalıklar ve diğer sorunlara karşı daha dayanıklı olduğunu ortaya koyan bilim insanları geniş kalçalarından memnun olmayan kadınların farklı bir bakış açısına sahip olmasını sağladı.

KALÇALARIN BÜYÜME NEDENİ OMEGA 3!

Araştırmanın başında olan Konstantinos Manolopoulos, Omega 3'ün kadınların kalçalarında büyüme etkisi yaptığını ileri sürdü. Omega 3'ü daha fazla taşıdığı anlaşılan büyük kalçalı kadınların, daha zeki, daha sağlıklı oldukları belirlendi. Bu deneyler 16 bin kadın üzerinde yapıldı.

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