Kaldırımda bisiklet süren çocuğa saldırdı!

DHA

Mardin'in Midyat ilçesinde kaldırımda arkadaşıyla bisiklet süren 13 yaşındaki çocuğa, yoldan geçen bir kişi tokat attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, tokat atan kişinin yakalaması için çalışma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Nusaybin Caddesi'nde meydana geldi.

2 çocuk iddiaya göre kaldırımda bisiklet sürmeye başladı. İsimleri öğrenilemeyen çocukların yanına gelen 2 kişiden 1'i, henüz bilinmeyen sebeple çocuklardan 1'ine tokat attı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuğun ailesi güvenlik kamera görüntülerini sosyal medyada görünce harekete geçerek şikayetçi oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.