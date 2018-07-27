Kale Grubu, önceki gün Balıkesir'deki yeni fabrikasının açılışını yaptı. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, yapı ürünleri üretecek fabrikanın yıllık ciro hedefinin 100 milyon lira olduğu belirtilirken, yeni tesis kendi alanında grubun İstanbul'dan sonraki en büyük fabrikası olarak yoluna devam edecek. Balıkesir fabrikasının açılışını bizzat gerçekleştiren Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, gündeme ve Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kale Grubu'nun 24 yıldır halka açıklığı değerlendirdiğini belirten Okyay, "Babam 1994’ten beri halka arzı düşünürdü. Halka açıklık için sermaye piyasalarının derinleşmesi lazım. Kimse şirketinin spekülatif hareketlerle ertesi gün yok olmasını istemez. Daha çok şirketin halka açılması için spekülasyonlara karşı önlemler alınmalı" dedi. Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun iş modelleri kurmak gerektiğine dikkat çeken Okyay, “Teknoparklar, serbest bölgeler, organize sanayilerin modelleri çok karışık. Uzak Doğu’nun, Yakın Doğu’nun nasıl büyüdüğüne bakmak lazım. Türkiye’nin sanayisiz bir geleceği asla olamaz. Bizim tek kaynağımız insan kaynağı ve bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım" diye konuştu.

'ENFLASYON İLE MÜCADELE ÖNCELİKLİ OLMALI'

Türkiye’de şu anda bir maliyet enflasyonu olduğunu anlatan Okyay, “Girdi maliyeti artınca, özellikle kurlar üzerindeki bu artış olduğu sürece bunu bir şekilde yansıtmak durumundasınız. Bu artışın tamamını yansıtamıyoruz ve kar marjından feragat etmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla buralarda iyileşme gerekiyor” ifadesini kullandı. Enflasyonla mücadelenin çok kritik olduğunu vurgulayan Okyay, “Eskiden stoklaşma, stok kültürü, stokçular vardı. İş buna doğru gidiyor. Her şeyin enflasyonu kötü. Dolayısıyla normalleşme şart. Bu bir numaralı mücadele olmalı. Çünkü ahlak da bozuluyor. İnsanlar iş yapmıyor, yatırım yapmıyor, önünü göremiyor” değerlendirmesinde bulundu.

İç piyasadaki inşaat sektörünü değerlendiren Okyay, “Kendi adımıza markalarımız, sektörde lokomotif marka olduğu için bir sıkıntımız yok. Ama genel olarak seçimler ve hükümet kurulması süreçleri bir beklenti yaratır. Beklenti olunca da inşaat piyasası hemen nezle oluyor. Kararlar erteleniyor ya da öne çekiliyor. Bunun etkilerini yaşıyoruz. Bizim satışlarımıza şu anda direkt yansıyan bir şey yok ama etkilenmedik demek de doğru olmaz” dedi.

'EYLÜL, EKİMDE İŞLER NORMALE DÖNER'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişi de değerlendiren Okyay, “Sistem değişikliği kolay bir iş değil. İşler hızlı işler yapılır da önü açılırsa, plan ve projeler devreye alınırsa, bu da istişareli bir şekilde yapılırsa o zaman frenlenen yatırımlar tekrar gelir diye düşünüyorum. Yeni sistemde bakanlıklarının güçlenip kararların daha hızlı alınmasını bekliyoruz. Planlar, programlar devreye alındıkça eylül, ekime doğru işlerin biraz daha normalize olacağını ümit ediyorum” dedi.

'KALKINMA BANKASINA İHTİYAÇ VAR'

Piyasada bir likidite sıkıntısı olduğunu ifade eden Okyay, girdilerin bir kısmının ithal olmasından dolayı dövizdeki hareketliliğin de etkilerini yaşadıklarını söyledi. Türkiye’de sanayide yatırımın geri dönüş süresinin uzun olduğunu anlatan Okyay, “Sanayide 5 yılın altında bir geri dönüş göremezsiniz. Bu 10 yıla kadar çıkıyor. Öngörülebilirlik sanayici için olmazsa olmaz. Bunun finansman çok kritik" diye konuştu.

Faizlerin artmasının yatırım ortamını olumsuz etkilediğini anlatan Okyay, "Türkiye’nin bir kalkınma bankasına ihtiyacı var. Avrupalı rakiplerimizin sahip olduğu gibi düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanına ihtiyaç duyuyoruz. Bu olmayınca, sanayiciler yabancı para cinsinden krediyle borçlanıyor ve kur riskini sırtlarında taşıyor. Türkiye’nin sadece bu dönem değil, her zaman bir kaynak problemi oldu" ifadesini kullandı.

Okyay, ihracat tarafında Eximbank'ın büyük problemleri çözdüğünü ama gidilecek daha çok yol olduğunu vurgulayarak, "Sanayici tek başına kendi gücüyle dayanabildiği kadar ilerlemeye çalışıyor ve aşırı ödeme riskleri alıyor. Bunları yönetmek, büyümeyi engelliyor. Riskleri almayınca da bazı kararlar erteleniyor. Türkiye’nin esas problemi bu. Ama bu sadece bugünün problemi değil, hep oldu” dedi.

'SANAYİ DESTEKSİZ OLMAZ'

Kale Grubu Başkanı Okyay, sanayi ile finansmanın karşıt kutuplar değil, iç içe olduğuna işaret ederek, “Biri olmazsa diğeri olmaz. Biz iş yaptığımız, yatırım yaptığımız, kaynak kullandığımız için bu geri dönüşlere uygun bir şey istiyoruz" dedi. Sanayinin de verimli yatırımlar yapmasının önemine işaret eden Okyay, "Devletin de önünü açmak için fırsatları doğru firmalara kaydırması gerekiyor. O firmaların da bunun kıymetini bilip doğru kullanması gerekiyor. Sanayi desteksiz olmaz” ifadesini kullandı.

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