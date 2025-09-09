Cerit, yeni geliştirilen mısır çeşidinin hem tane hem de silaj veriminin yüksek olduğunu ifade ederek, "Gerçekten gelecekte ümit vadeden bir çeşidimiz. Mısır üretiminde tohum önemli bir girdi. Yerli ve milli hibrit mısır tohumluklarının çoğalması lazım ki maliyetler bir nebze düşebilsin. O bakımdan yerli çeşitlerin desteklenmesini oldukça önemsiyoruz" diye konuştu.

Cerit, üretim hakkını özel sektöre devrettikleri çeşidin şu anda ağırlıklı olarak Türk cumhuriyetlerine satıldığını belirtti.

Mısırın su tükettiğine ilişkin de bilgi veren Cerit, şöyle devam etti: "Mısır suyu, gübreyi ve toprağı en iyi şekilde değerlendiren ve verime dönüştüren bir bitkidir. Bir daneye 700 dane verir. Suyun kullanma etkinliği açısından oldukça etkin bir türdür. Sorun aslında mısırın suyunu çok tükettiğinden ziyade mısırdaki sulamanın yanlışlığında. Sulamayı, basınçlı sulama şeklinde yaparsak, vahşi sulama yerine damla sulamayla sularsak hem verimlilik yükselecek, hem hastalık ve zararı konusunda daha iyi mücadele etmiş olacağız hem de suyu daha tasarruflu kullanmış olacağız."