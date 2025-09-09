Habertürk
        "Kale" mısırı tarla günü etkinliğiyle tanıtıldı | Son dakika haberleri

        Adana'da "Kale" mısırı tarla günü etkinliğiyle tanıtıldı

        Adana'da Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü işbirliğinde geliştirilen "Kale" mısır çeşidi tarla günü etkinliğiyle tanıtıldı. Türkiye'de mısır üretiminin buğday ve arpadan sonra üçüncü sırada yer aldığını belirten Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Cerit, geliştirilen yeni çeşidin, yerli hibrit mısır tohumu alanında önemli yeri olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 18:24 Güncelleme: 09.09.2025 - 18:34
        1

        Adana'da Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü işbirliğinde geliştirilen "Kale" mısır çeşidinin yaygınlaştırılması için tarla günü etkinliği düzenlendi.

        2

        Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Cerit, enstitüde düzenlenen törende, gıdadan endüstriyel sektöre ve enerjiye kadar çok geniş kullanım alanı bulunan mısırın stratejik bir ürün olduğunu söyledi. Türkiye'de mısır üretiminin buğday ve arpadan sonra üçüncü sırada yer aldığını belirten Cerit, geliştirilen yeni çeşidin, yerli hibrit mısır tohumu alanında önemli yeri olduğunu ifade etti.

        3

        Cerit, yeni geliştirilen mısır çeşidinin hem tane hem de silaj veriminin yüksek olduğunu ifade ederek, "Gerçekten gelecekte ümit vadeden bir çeşidimiz. Mısır üretiminde tohum önemli bir girdi. Yerli ve milli hibrit mısır tohumluklarının çoğalması lazım ki maliyetler bir nebze düşebilsin. O bakımdan yerli çeşitlerin desteklenmesini oldukça önemsiyoruz" diye konuştu.

        Cerit, üretim hakkını özel sektöre devrettikleri çeşidin şu anda ağırlıklı olarak Türk cumhuriyetlerine satıldığını belirtti.

        Mısırın su tükettiğine ilişkin de bilgi veren Cerit, şöyle devam etti: "Mısır suyu, gübreyi ve toprağı en iyi şekilde değerlendiren ve verime dönüştüren bir bitkidir. Bir daneye 700 dane verir. Suyun kullanma etkinliği açısından oldukça etkin bir türdür. Sorun aslında mısırın suyunu çok tükettiğinden ziyade mısırdaki sulamanın yanlışlığında. Sulamayı, basınçlı sulama şeklinde yaparsak, vahşi sulama yerine damla sulamayla sularsak hem verimlilik yükselecek, hem hastalık ve zararı konusunda daha iyi mücadele etmiş olacağız hem de suyu daha tasarruflu kullanmış olacağız."

        4

        Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de çeşidin geliştirilmesine emeği geçenlere teşekkür etti. Bölgede pamuğun yerini mısırın aldığını ifade eden Bilgiç, "Burası mısır merkezi. Güneydoğuda üretilen mısırın da büyük çapta pazarlandığı yer Çukurova, Adana. Burada 4 nişasta fabrikamız var. Türkiye'deki nişasta fabrikaları içinde mısırın en çok işlem gördüğü yer de Adana. O açıdan bölgede mısır ekiminin azalması değil, artması lazım" dedi.

        Bilgiç, 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) tarımla ilgili kısmının kendilerine umut verdiğini sözlerine ekledi. Adana Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, geçen yıl 800 bin dekarda ekilen ve 917 bin ton ürün alınan mısırın ekim alanının 855 bin dekara çıktığını ve 1 milyon 135 bin ton rekolte beklediklerini söyledi. Enstitüler tarafından tescil edilmiş yerli tohumları kullanan üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen desteğin devam edeceğini belirten Bayazıt, çeşidin geliştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Bayazıt, üreticilere de hasadın ardından anız yakmamaları uyarısında bulundu.

        5

        Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar geliştirilen tohumla ilgili bilgi aldı ve deneme ekimi yapılan arazide incelemelerde bulundu. Programa, Adana Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Yılmaz ve üreticiler katıldı.

        #yerel haberler
        #adana haberleri
        #kale mısır çeşidi
