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Kalekim halka açılıyor

Kale Grubu şirketi Kalekim, halka açılıyor. Başvurusu SPK tarafından onaylanan Kalekim halka arzı için bugün ve yarın (6-7 Mayıs) talep toplanacak. Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Kale Holding CFO’su Kalekim Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Alperat,Yatırımcı Rehberi Halka Arz Özel programında Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın soruların yanıtlıyor.

Kalekim halka açılıyor - Haberler
HABERTURK.COM

Kale Grubu şirketi Kalekim, halka açılıyor. Başvurusu SPK tarafından onaylanan Kalekim halka arzı için 6-7 Mayıs’ta talep toplanacak. Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Kale Holding CFO’su Kalekim Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Alperat, yatırımcılara Kale Grubu'nu ve Kalekim'i anlatıyor. Kalekim'in halka arz sürecini yatırımcılarla paylaşacak olan Alperat ayrıca gelecek yıllarda şirketin yatırım planlarını da açıklayacak.

YÜZDE 30'U HALKA ARZ EDİLİYOR

Kalekim halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcı tahsisatı yüzde 68, yurtiçi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 20, yurtdışı kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 10 olarak belirlendi. Ayrıca, Kale Grubu çalışanlarına da yüzde 2 oranında bir tahsisat ayrıldı. Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Fiyat aralığına göre halka arz boyutu ek satış hariç 413 milyon TL ile 443 milyon TL ve ek satış dâhil 474 milyon TL ile 509 milyon TL’ye denk geliyor. Konsorsiyum lideri Ak Yatırım ile beraber toplam 29 kurumdan oluşan geniş katılımlı bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda eşit oranda sermaye artışı ve ortak satışı yapılacak. Halka arz edilecek toplam hisse oranı yüzde 26,09, ek satış hakkının kullanılması durumunda halka arz boyutunun yüzde 30’a yükselebileceği öngörülüyor. Bu hesaplama ile şirketin piyasa değeri de 1 milyar 580 milyon lira ile 1 milyar 696 milyon lira arasında oluşacak.

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