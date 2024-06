FAYDALARI

Alzheimer ve Demans dergisinde 2015 yılında yaklaşık 1000 yaşlı yetişkinle yapılan bir araştırmada, MIND diyetini en yakından takip edenlerin Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin, bu diyetten en çok sapanlara kıyasla yüzde 53 daha düşük olduğu görüldü.

Not: Burada yer alan diyetlerin birçok faydası olduğu kanıtlansa da her insanın vücudu farklıdır bu yüzden en doğru diyet için uzman bir doktora veya diyetisyene başvurmanız önemlidir.

