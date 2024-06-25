DİYETİN ÖZELLİKLERİ:

MIND'ın birincil direktifi belirli bir yemek planı yerine, beyni koruyan 10 gıdayı önceliklendirerek plan hazırlamaktır. Şunları içerir:

Yeşil, yapraklı sebzeler: Haftada altı veya daha fazla porsiyon yemeyi hedefleyin.

Diğer tüm sebzeler: Yapraklı yeşilliklerinize, özellikle de nişastalı olmayan sebzelere ek olarak günde en az bir porsiyon tüketin.

Kuruyemiş: Haftada beş veya daha fazla porsiyon yiyin.

Meyveler — Haftada en az iki kez yiyin.

Fasulye — Haftada en az dört kez alın.

Zeytinyağı—Ana hazırlık ve yemeklik yağ olarak kullanın.

Tam tahıllar: Günde en az üç porsiyon tüketin.

Balık: Haftada en az bir kez, özellikle somon, sardalya, uskumru, alabalık ve ton balığı gibi omega-3 açısından zengin yağlı balıkları yiyin.

Kümes hayvanları: Haftada iki kez veya daha fazla kızartılmamış tavuk veya hindiyi hedefleyin.