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        Haberler Sağlık Kalıcı oje uygulamasında kapılan enfeksiyon kemiğe inebilir

        Kalıcı oje uygulamasında kapılan enfeksiyon kemiğe inebilir

        Ankara Şehir Hastanesi Dermatoloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Tuğrul, "Tırnağın içerisine enfeksiyon girdiğinde, enfeksiyon görünmez hale geliyor. Eğer herhangi bir semptom, ağrı, sızı vermezse enfeksiyon daha derine, hatta kemiğe kadar inebiliyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 09:58 Güncelleme: 04.09.2023 - 09:59
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        Kalıcı ojedeki tehlikeye dikkat!
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        Doç. Dr. Tuğrul, kalıcı oje, protez tırnak ve buna benzer uygulamaların özel günler haricinde yapılmaması gerektiğini belirtti.

        Tuğrul, "Kalıcı tırnak uygulamalarında yapılan manikür uygulaması sırasında tırnağın içerisine enfeksiyon girdiğinde 3-4 hafta tırnağımız kapalı kaldığı için o enfeksiyon görünmez hale geliyor. Eğer herhangi bir semptom, ağrı, sızı vermezse daha derine, hatta kemiğe kadar inebiliyor. Bunun yanında 3-4 hafta sonra tırnaklardan ojelerin çıkarılmasıyla tırnakta inanılmaz bir kırılganlık, incelme, kopma gibi durumlar meydana geliyor. Bunun kendi kendini tamir etmesi de çok zor oluyor" diye konuştu.

        Tuğrul, tırnak uygulaması sırasında, işlemin kalıcı olması için ellerin ultraviyole ışını yayan cihazlara maruz kaldığını söyledi. Bu ışınların yaşlanma hızını arttıran çevresel bir faktör olduğunu vurgulayan Tuğrul, "Ciltte güneş lekeleri, elastikiyet kaybı çok kronik ve uzun süreliyse kansere kadar gidebiliyor. O yüzden eğer özel bir durumunuz yoksa çok sık bir şekilde kalıcı tırnak uygulamalarına girmenizi önermiyoruz" dedi.

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        "TIRNAK DEYİP GEÇMEYİN, EN UFAK BİR BELİRTİDE DERMATOLOĞUNUZA BAŞVURUN"

        Tuğrul, manikür uygulamaları sırasında, tırnağın kendini korumasını sağlayan "kütikül" kısmının alınmasını önermediklerini ve bunun çok önemli olduğunu dile getirdi.

        Yumuşatıldıktan sonra kütiküllerin geriye doğru itilebileceğini söyleyen Tuğrul, şöyle konuştu: "Tırnağı uzun süreli, çok uzun ya da çok kısa kullanmamak da önemli. Tabii ki en önemli noktalardan biri ise sterilize edilmemiş ürünleri ve cihazları kullanmamak. Kütiküllerin alınmasıyla mantar ve benzeri enfeksiyonlara davetiye çıkarmış oluyoruz. Tüm bu nedenlerle manikürün de işi iyi bilen ve medikal manikür uygulamaları yapan yerlerde yaptırılması önemli."

        Tırnakların sağlıksız durumlarda gösterdiği semptomlara değinen Burcu Tuğrul, "Sağlıklı tırnak kırılgan değildir. Üzeri pürüzlü değildir. Renk değişimi ve noktalar yoktur. Tırnak ve deri arasında kalınlaşma görmeyiz. Bu söylediklerimin tam tersi durumlar ortaya çıktığında mantar enfeksiyonları ve bazı cilt hastalıklarının bulguları olabilir. Aynı zamanda tırnakta bir ağrı, akıntı varsa bu da bir enfeksiyon belirtisi olabilir. Bu sebeple tırnak deyip geçmeyin en ufak bir belirtide dermatoloğunuza başvurun" bilgisini verdi.

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        Tuğrul, kadınların ellerinin ev işleri sebebiyle uzun süre suda kalabildiğine dikkati çekerek, bu tür işlerde eldiven kullanılmasını önerdi.

        Tuğrul, "Su ve deterjan döngüsünden ellerimizi korumak ve sık nemlendirmek hem elimize hem de tırnaklarımıza yapabileceğimiz en güzel işlemler. Yine ellerimizi ve tırnaklarımızı güneşten korumak da son derece önemli" dedi.

        "SAĞLIĞIMIZLA GÜZEL GÖRÜNMEK ARASINDAKİ DENGEYİ SAĞLAMALIYIZ"

        Doç. Dr. Tuğrul, geçici ojelerin de kimyasal ürünler olduğu için tırnağa zarar verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Ojeyi sürüyoruz ve ardından çıkarmak için içerisinde formaldehitler ve bir sürü kimyasal madde içeren asetonlarla tırnaklarımızdaki ojeleri çıkarıyoruz. Bunun sonucunda tırnak, cildimizin kuruduğu gibi kuruyor. Tırnak bizim deri ekimiz. Tırnağımıza kibar davranmamız onu da aynı cildimiz gibi sık nemlendirmemiz ve kimyasallardan korumamız gerek. Tırnaklara ara ara nefes aldırmak gerekiyor. Tabii ki kadınlar olarak kendimizi önemseyeceğiz ve güzel gözükeceğiz ama sağlığımızla, güzel görünmek arasındaki dengeyi sağlamamız gerek."

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