Adana'da, kaliforniyum (radyoaktif element) olduğu öne sürülen maddeyi satmaya çalıştığı iddiasıyla ilgili 12 Nisan'da gözaltına alınan 3 zanlı salıverildi.

Adana'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Suriye uyruklu kişinin, internet üzerinden kaliforniyum satmak istediği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki düğün salonunda çalıştığı tespit edilen zanlıyı, 12 Nisan'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelinin iş yerindeki montunun cebinde dünyanın en pahalı maddelerinden "kaliforniyum" olduğu iddia edilen kan tüpüne doldurulmuş madde ele geçirilirken, düğün salonunda AFAD ekiplerince ölçüm yapıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen madde ile numuneler, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderildi.

MADDENİN NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 12 Nisan'da düzenlenen operasyonda, internet üzerinden kaliforniyum satmak istediği iddiasıyla yakaladığı Suriyeli Abdulkerim M.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda H.U. ve İ.K'yi de gözaltına aldı. Abdulkerim M.'nin ifadesinde, kan tüpüne doldurulmuş maddeyi satmak için H.U. ve İ.K'dan yardım istediği öğrenildi.



Suriye'deki bir akrabasının gönderdiği maddeyi 20 bin dolara satmaya çalıştığı iddia edilen Abdulkerim M.'nin, kan tüpündeki maddenin geçekten kaliforniyum olup olmadığını bilmediğini iddia ettiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan, Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderilen maddenin niteliğiyle ilgili sonucun beklendiği bildirildi.