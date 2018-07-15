Buna göre, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere kalkınma ajansları oluşturulacak.

Kalkınma Ajansları, bölgeler esas alınarak Cumhurbaşkanı kararı ile kurulacak. Ajans merkezinin bulunacağı il, Cumhurbaşkanı kararında belirtilecek. Belirtilen bölgelerin yeniden düzenlenmesine ve kurulan ajansın kaldırılmasında Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bu kararda düzenlenmeyen bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi olacak.

Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumlu olacak.

Bölge illerinde, yönetim kurulu kararı ile biri koordinatör olmak üzere en çok beş uzmandan oluşan yatırım destek ofisleri teşkil edilecek.

HİZMETLER ÜCRETSİZ OLACAK

Yatırım destek ofislerinde yatırımcılara sunulan hizmetler tamamen ücretsiz olacak.

Ulusal ve bölgesel düzeyde plan ve programlara, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen ödenek tavanına ve yıllık çalışma programına göre hazırlanan bütçe, ajansın bütçe yılı içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterecek. Bütçe yılı takvim yılı olacak ve bütçe dışı harcama yapılamayacak.

Ajans, Cumhurbaşkanlığınca belirtilen ölçütlere göre her yıl haziran ayında genel bütçeden ajanslara yapılacak transferlere ilişkin gösterge niteliğinde belirlenen payların tavanları ile diğer gelir kalemlerine ilişkin tahminleri dikkate alarak bir sonraki yılın bütçesini hazırlayacak.

Ajanslarda iç ve dış denetim yapılacak. Denetim sonucu suç teşkil eden hususlarla ilgili gerekli işlemleri yapmaya İçişleri Bakanlığı, performansla ilgili değerlendirmeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkili olacak.