Kalmar - Sundsvall maç önü

İsveç Allsvenskan maçında Kalmar ile Sundsvall, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. 20 puanlı Kalmar 6. sırada bulunuyor, Sundsvall 18 puana sahip ve 10. sırada. Kalmar, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Sundsvall son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 272 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kalmar kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Sundsvall sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Kalmar önceki hafta Djurgardens mücadelesinde 0-2 yenildi.

Sundsvall ise Göteborg maçında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Kalmar, 7 gol attı ve 3 gol yedi.

Sundsvall, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Sundsvall, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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