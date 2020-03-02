Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Doğuştan (konjenital) kalp hastalıklarının genetik yönü henüz tam olarak gösterilmiş değil. Bu konudaki sırların çözülmesiyle sorunun anne karnında tedavisinin mümkün olacağı günler çok uzak görünmüyor. Uzmanlar, “konjenital kalp hastalıklarının genetik tanısının çocuk doğmadan önce konulması ve gen tedavisi ile çözümlenmesi gelecekteki en önemli beklentimizdir” diyor.

Beklentiler sadece bununla sınırlı değil. Taşikardiye neden olan anormal doku ve yolakların girişimsel tedavi uygulanmadan; Lazer, mikrodalga vb yöntemlerle dışarıdan tedavisi de bu alanda yeni bir aşamaya geçileceğini gösteriyor. Kalp pili ve şok veren cihazların nanoteknolojik olarak küçültülmesinin ise hasta konforunu artırarak tedavi etkinliğini belirgin şekilde değiştireceği düşünülüyor. HT Stüdyo Sağlık’ta Ceyda Erenoğlu, Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Çeliker ile doğuştan kalp hastalıkları konusuna dair tüm detayları ve yakın geleceğe ilişkin öngörüleri masaya yatırdı. İşte doğumsal kalp hastalıklarına ilişkin pek çok şeyi bulacağınız o videodan satırbaşları.

*Doğumsal kalp hastalıkları annelere vicdan azabı çektiren bir sonuç mu?

*Doğuştan kalp hastası olan bir çocuk düzenli takip ve tedavi ile sağlıklı yaşayıp ortalama bir ömür sürebilir mi?

*Bu hastalıklar ne sıklıkta görülür ve hangi nedenlerden kaynaklanır?

*Doğumsal kalp hastalıklarına yol açan tüm nedenler arasında en önemlisi hangisidir?

*Çocukların kalp hastası olma nedenleriyle erişkinlerin kalp hastası olma nedenleri arasında ne tür farklılıklar vardır?

*En sık karşılaşılan doğumsal kalp hastalıkları hangileridir?

*Hangi doğumsal kalp hastalıklarının tedavisi kolay, hangilerinin ki daha zordur?

*Doğumsal kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisinden anlamamız gerekenler nelerdir?

*Her delik ve darlık aynı şekilde mi tedavi edilir? Hangi hastaya hangi tedavi uygulanmalıdır?

*Doğumsal kalp hastalıklarının en kolay ve zor tedavi edilenleri hangileridir?

*Doğumsal kalp hastalığı olan bir çocuğun tedavisinin bir kardiyoloji uzmanının kontrolünde olmasıyla doğumsal kalp hastalıkları merkezi denetiminde olması arasında fark yaratan dikkat çekici sonuçlar var mıdır?

*Doğumsal kalp hastalığı olan bir çocuk spor yapabilir mi? Eğer yapabilir ise hangi sporları tercih etmeli, hangilerinden uzak durmalıdır?

*Son yıllarda doğumsal kalp hastalıkları alanında meydana gelen en önemli gelişmeler nelerdir?

*Bu konuda yakın geleceğe ilişkin öngörüler ne tür yeniliklere işaret eder?