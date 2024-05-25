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        Haberler Sağlık Kalp kapağı ameliyatsız değiştirilen iki hasta sağlığına kavuştu

        Kalp kapağı ameliyatsız değiştirilen iki hasta sağlığına kavuştu

        Antalya Şehir Hastanesi'nde 80 ve 82 yaşlarındaki iki hasta, ameliyatsız kalp kapağı değişim yöntemi "Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVI)" operasyonuyla sağlığına kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 10:18 Güncelleme: 25.05.2024 - 10:18
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        Kalp kapağı ameliyatsız değiştirilen iki hasta sağlığına kavuştu
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        Antalya İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran 80 ve 82 yaşındaki hastalar, TAVI adı verilen yöntemle tedavi edildi.

        Prof. Dr. Erkan Köklü, Prof. Dr. Filiz Kızılırmak Yılmaz, Doç. Dr. Fatih Yılmaz ve Doç. Dr. İsa Öner Yüksel tarafından yapılan operasyonda, anjiyo yöntemiyle hastaların kalbine yeni kalp kapağı yerleştirildi.

        Öte yandan, Tokat'ta geçirdiği trafik kazası sonrası aort damarı yırtılan 20 yaşındaki hasta da kalp merkezince yapılan TEVAR (stentle aort yırtık tamiri) operasyonuyla sağlığına kavuştu.

        Hastanın ameliyatı, Prof. Dr. Erkan Köklü, Doç. Dr. Mustafa Etli, Doç. Dr. Fatih Yılmaz, Doç. Dr. Gökhan Özerdem ve Doç. Dr. İsa Öner Yüksel'in yer aldığı kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi ekibince yapıldı.

        Operasyonda, hastanın kasık bölgesinden küçük bir kesiyle girilerek yırtılan damara ulaşıldı ve TEVAR anjiyo yöntemiyle kısa süre içinde tedavi edildi.

        Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Köklü, operasyonların başarılı geçtiğini belirtti. Kalp rahatsızlığı yaşayan 3 hastanın da sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Köklü, Antalya Şehir Hastanesi'nde bu tür vakaların başarılı bir şekilde gerçekleştirilebildiğini kaydetti.

        Ayrıca hastanede ilk obezite cerrahisi de gerçekleştirildi. Diyabet ve hipertansiyonu olan 29 yaşındaki hastaya Opr. Dr. Aydın Dincer ve Opr. Dr. Hasan Özkan tarafından tüp mide ameliyatı yapıldı.

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