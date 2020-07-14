Kalp sağlığı nasıl korunur?

Kalp hastalıkları; artık genç yaşlı demeden herkesin başına gelebilecek bir hastalık haline gelmiştir. Bunda en büyük neden yaşam tarzı, beslenme bozukluğu ve hareketsiz bir yaşamdır.

Düzensiz beslenme nedeni ile obezite hastalığında artış olması ve bu sayede kalp ve damar hastalıklarının artmasına etken olmaktadır. Ayrıca kolesterolün yükselmesi de bu etkenlerden biridir. Aşırı yağlı gıdalar tüketmek, hayvansal gıdalarla yapılan fast-food tarzı yiyecekler, asitli asitsiz birçok katkı maddesi ve şeker içeren gıdalar tüketmek oldukça sağlam bir zemin oluşturmaya neden olmaktadır. Her şeyden önemlisi hareketsiz bir yaşam sürmek kalp sağlığı için oldukça büyük bir risk oluşturmaktadır.

Kalp sağlığını korumak için öncelikle sigara ve alkol tüketimi bırakılmalıdır. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme sağlanarak günde en az 1 saat yürüyüş yapmak, mümkün oldukça egzersizlerle takviye etmek, kırmızı et ve trans yağlardan, rafine şeker, aşırı tuz, sağlık açısından tehlikeli olan kızartma yöntemi ile yapılan yemekler yerine çiğden pişirilen yemekler tercih etmek gereklidir.

Omega3 içeren balık, ceviz, fındık ve badem kalp sağlığı için günde gerektiği kadar alınmalıdır. Fast-food tarzı gıdaların özellikle çocuklar için tüketilmesi ailelerce engel olunmalıdır. Özellikle ailede kalp hastalığı olanların daha dikkatli bir yaşam tarzı sürmeleri gerekmektedir.

Ayrıca stres yaratan her türlü ortam kalp sağlığını da etkiler o nedenle mümkün olduğunca stresten uzak durmak gereklidir. Alınan önlemler ve dikkat edilecek hususlar yerine getirilmesi ile kalp sağlığını korumada açısından önlem oluşturabilmektedir.