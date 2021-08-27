Kalpte ritim bozukluklarının nedenleri ablasyon yöntemiyle 3 boyutlu görüntülenebiliyor

AA

Doç. Dr. Aksu, ablasyon tedavisinde özellikle son dönemlerde kullanılmaya başlanan 3 boyutlu haritalama yöntemiyle tanı ve tedavide daha kesin sonuçlara ulaşabilmenin mümkün olduğunu belirtti.

Uzun yıllardır kullanılan bu yöntem ile hastaya dışardan hiçbir müdahalede bulunmadan, tek seferde ritim bozukluğunun tedavi edildiğine dikkati çeken Aksu, 3 boyutlu haritalama yönteminin de istenilen sonuçlara ulaşmada çok önemli katkı sağladığını kaydetti.

Aksu, geleneksel ablasyon uygulamasında kalbin ancak 2 boyutlu görülebildiğini belirterek, bu yöntemin sağladığı görüntüleme imkanıyla hem hastaya sorunun nedenlerine ilişkin kesin sonuçlar verildiğini hem de tedavide istenilen sonuçlara ulaşabildiğini aktardı.

- "Hasta kalbinin tüm noktalarına ulaşabiliyor ve anatomisini rahatlıkla çıkarabiliyoruz"

Ritim bozukluğunun kaynaklandığı birden fazla alanın veya kalpte oluşan etkinin daha fazla olduğu vakalarda 3 boyutlu haritalama ve ablasyon uygulamasının özellikle tercih edildiğini aktaran Aksu, şöyle devam etti:

"Daha basit olarak tanımlayabileceğimiz ritim bozukluğu tedavisinde skopi cihazlarıyla basit ablasyon yöntemleri tercih ediliyor. Ancak, yapısal kalp hastalıklarının da eşlik ettiği taşikardiler gibi hastalarda 3 boyutlu haritalamayla birlikte ablasyon yöntemini kullanıyoruz. Böylece hasta kalbini sanki ameliyatta görüyormuş gibi tüm noktalarına ulaşabiliyor ve anatomisini rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Çok daha karmaşık aritmi odaklarını görmek ve tedavi etmek mümkün olabiliyor. Kalbin kendine has, elektriksel sistemi var ve tedavi sırasında bu sisteme hasar verilmesi durumunda hasta kalp piline bağımlı kalabilir. Dolayısıyla ablasyon sırasında hata payını sıfıra indirmeye çalışıyoruz. Bu yöntem milimetrik olarak ritim bozukluğunun nereden kaynaklandığını bulabilmemize yardımcı oluyor. Ablasyon ile kalpte nereye, ne kadar enerji verildiğini kontrol etme şansımız oluyor. Dolayısıyla bize istediğimiz sonuçlara ulaşmada çok önemli katkı sağlıyor."

- "Kalp çarpıntısı şikayeti olanların mutlaka bir kardiyoloğa başvurması gerekiyor"

Doç. Dr. Aksu, haritalama yöntemini kullanmak için ekipman ve çalışan teknik ekibin iyi olmasının önemini belirtti.

Yöntemin mutlaka multidisipliner bir ekip ile gerçekleştirilmesini tavsiye eden Aksu, "Sadece bir cihazın olması olayı çözmüyor. Hekim ve ekip çok iyi organize edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Doç. Dr. Aksu, kalp çarpıntısı şikayeti olanların mutlaka bir kardiyoloğa başvurması gerektiğini kaydetti.

Kişinin ablasyon tedavisine uygun olup olmayacağını ancak uzmanların belirleyebileceğine değinen Aksu, ritim bozukluğunda hastaların en çok fayda gördüğü ve onların hayatına en çok dokunan yöntemin ablasyon olduğunu bildirdi.