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Batman Bölge Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahları Batman’da bir ilki başardı. 50 yaşındaki Gülşen Baksi’nin kalbinde bulunan dev kitle ameliyat esnasında kalbin bir saat durdurulmasıyla alındı. Gerçekleştiren operasyonla hastanın kalbindeki dev kitle başarıyla çıkarıldı. Sağlığına kavuşan hasta emeği geçenlere teşekkür etti.

HAYATİ RİSK VARDI

Ameliyatı gerçekleştiren ekipten Op. Dr. Mehmet Karaçalılar: “Kalp tümörleri çok sık görülen bir tümör cinsi olmamakla birlikte kalpte görünen tümörlerin çoğu iyi huylu olup, az bir kısmı kanser türünden kötü huyludur. İyi huylu kalp tümörlerinin büyük çoğunluğu myxsoma adını verdiğimiz tümörlerdir. Bunlar çoğunlukla sol kulakçıkta büyürler. İyi huylu tümür olsa bile bu kitleler kalp kapakçıklarının ani tıkanmasına ya da tutundukları bölgeden kopup şah damarı ve diğer damarların tıkanmasına neden olarak hayati risk oluşturabilmektedir. Tanı konulmasının ardından hızla cerrahi işlem uygulanmalıdır” dedi.

BİR SAAT KALBİ DURDURULDU

Op.Dr. Karaçalılar: “Hastamızda ani başlayan nefes darlığı şikâyeti üzerine yapılan tetkiklerde sol kalp kulakçığını neredeyse tamamen dolduran kitle tespit edildi. Hastanın nefes darlığı şikâyetinin ileri olması ve kitlenin çok büyük olup ani kalp durmasına sebebiyet verebilme riski yüksek olması nedeniyle hızlı bir şekilde ameliyata alındı. 2,5 saat süren ameliyatın yaklaşık 1 saatlik bölümünde kalp durdurularak hastanın kalbinden yaklaşık bir mandalina boyutundaki kitle çıkarıldı. Hastamız nefes darlığı şikâyetinden kurtuldu. Op.Dr. Mehmet Çoşkun ve cerrahi ekip ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz operasyonda çıkarılan kitle patolojiye gönderildi. Dev tümörün iyi huylu olduğu tespit edildi. Hastamız eski sağlığına kavuşarak 5 gün içinde taburcu edildi” dedi.

YAŞAMAM BİR MUCİZE

Eski sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 50 yaşındaki Gülşen Baksi ise şöyle konuştu: “Nefes darlığı ile hastaneye geldim. Kalbimde dev bir kitlenin olduğunu söylediler. Çok korktum. Doktorlarıma güveniyordum fakat yine de ameliyattan kurtulabileceğimi sanmıyordum. Gözümü açtığımda bu bir mucize olmalı diye düşündüm. Beni sağlığıma kavuşturan doktorlarıma, ameliyat ekibine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.”