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        Haberler BBC Dünya Kamala Harris: ABD halkı seçimde bir savcı ve hüküm giymiş bir suçlu arasında tercih yapacak

        Kamala Harris: ABD halkı seçimde bir savcı ve hüküm giymiş bir suçlu arasında tercih yapacak

        ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, seçim kampanyasının ilk konuşmasında Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a yüklendi ve seçimin eski bir savcıyla hüküm giymiş bir suçlu arasındaki bir tercih olacağını belirtti.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 24.07.2024 - 10:12 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:12
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        Kamala Harris: ABD halkı seçimde bir savcı ve hüküm giymiş bir suçlu arasında tercih yapacak
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        Kamala Harris Getty Images

        Bernd Debusmann Jr / BBC News, Washington

        ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, seçim kampanyasının ilk konuşmasında Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’a yüklendi ve Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinin eski bir savcıyla hüküm giymiş bir suçlu arasındaki bir tercih olacağını belirtti.

        Seçim yarışının ortada olduğu eyaletlerden Wisconsin’de konuşan Harris, Trump’ı soruşturduğu sahtekarlara benzetti.

        Bu arada Trump da, Harris’in göç konusundaki siciline saldırdı ve “Yalancı Kamala Harris dokunduğu her şeyi yok ediyor” dedi.

        Harris ilk kampanya konuşmasını, başkan adayı olabilmek için gereken delege sayısına ulaştıktan bir gün sonra yaptı.

        Başkan Joe Biden, üst düzey Demokrat Partili isimler ve bağışçıların Haziran sonundaki televizyon tartışmasında Trump’a karşı kötü bir performans sergilemesinden sonra artan baskısına boyun eğmiş ve Pazar günü başkanlık yarışından çekildiğini açıklamıştı. Biden, başkan adaylığı için Harris’e destek vermişti.

        Biden’ın çekilmesinden sonra Harris’in seçim kampanyasına 36 saat içinde 100 milyon dolar bağış yapıldı.

        Ayrıca, Reuters ve Isos’un yaptığı yeni bir ulusal ankete göre Harris, % 44 ile, % 42 destek alan Trump’ın önüne geçti.

        Harris, Milwaukee kentindeki bir lisede toplanan 3 bin kişilik kalabalığa, California Başsavcılığı günlerindeki deneyimlerinden bahsetti.

        Harris “Her türlü faili soruşturdum. Kadınları taciz eden sapıklar. Müşterilerini soyan sahtekarlar. Kendi çıkarı için kuralları ihlal eden hilebazlar. Yani Donald Trump’ın türünü biliyorum derken, dediğime inanın” diye konuştu.

        Trump’ın adı geçtiğinde de kalabalık “Hapse atın” sloganları attı.

        Bu arada Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da Harris’i ABD tarihindeki i en kötü başkan yardımcısı olarak gösteren bir anket paylaştı.

        Ayrıca Trump, Kongre çalışmalarını takip eden tarafsız kuruluş GovTrack’in, Harris' senatörlüğü döneminde Harris’i onlarca Demokrat senatör arasındaki en solcusu olarak tanımladığını belirtti.

        Harris konuşmasında, silah denetimi, kürtaja erişim, çocuklar arasındaki yoksulluk, sendika hakları ve erişilebilir sağlık hizmetlerinden bahsetti.

        Ancak Harris’in ivmesini sürdürüp sürdüremeyeceği net değil. Kamuoyu yoklamacısı Tony Fabrizio, Harris’in seçmenlerle “balayının” sona ereceğini ve Biden’ın ortağı ve ikinci pilotu rollerine odaklanılacağını belirtti.

        Kamala Harris Getty Images

        Trump’ın kampanya ekibi Harris’in ABD-Meksika sınırındaki göçmen akışını “durduramamasına” saldırıyor. Ayrıca Biden-Harris yönetiminin suç ve enflasyon siciline saldıracaklarının işaretleri de geliyor.

        Trump ekibinden yollanan bir e-posta da Harris “katilleri, tecavüzcüleri ve diğer şiddet suçları işleyenleri” şartlı tahliye etmek, İsrail’e hakaret etmek ve Biden’ın “bilişsel gerilemesi” konusunda ABD halkını aldatmakla suçlandı.

        Trump, gazetecilere açıklamasında da Harris için “Radikal bir solcu. Ancak bu ülke radikal bir solcunun ülkeyi yok etmesini istemiyor. Bence Biden’dan daha kolay olacak. Çünkü o biraz daha ana akımdı ama fazla da değildi” dedi.

        Trump ayrıca, Eylül ayında ABC News kanalında Biden ile yapması öngörülen televizyon tartışmasında karşısına Harris’i almaya da açık olduğunu belirtti.

        Trump “Herhangi bir şey kabul etmedim. Joe Biden ile tartışmayı kabul etmiştim. Ama onunla da tartışmak istiyorum. Çok farklı olmayacak” diye konuştu.

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