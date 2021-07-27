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Gıda güvenliği: Kamboçya, Hindistan'dan ithal edilen etlerde Covid-19 tespit etti

Kamboçyalı yetkililer, Hindistan'dan ithal edilen etlerde Covid-19 tespit edildiğini duyurdu. Konteynerlerdeki ithal etlerin bu hafta içinde imha edileceğini söyledi.

Gıda güvenliği: Kamboçya, Hindistan'dan ithal edilen etlerde Covid-19 tespit etti
Hindistan'dan ithal edilen etlerde koronavirüs tespit edildi
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AA

Kamboçya Sağlık Bakanlığı, özel bir şirket tarafından sevkiyatı yapılan 5 nakliye konteynerinden 3'ündeki dondurulmuş sığır etlerinde Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Konteynerlerdeki ithal etlerin bu hafta içinde imha edileceğini söyledi.

Kamboçya, sene başında Covid-19 vakaları arttığı sırada Hindistan ile ithalatı geçici olarak askıya almış ancak Hindistan'da vaka sayılarının düşmesi üzerine geçen haftalarda ticareti tekrar başlatmıştı.

Ülkede şubat ayında başlayan aşı kampanyasında nüfusun yüzde 40'ına en az bir doz aşı yapıldı.

Covid-19 verilerinin toplandığı "Worldometer" internet sitesine göre, Kamboçya'da vaka sayısı 74 bin 386'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1324'e ulaştı.

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