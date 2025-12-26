Habertürk
        Kamboçya: Tayland, sabah saatlerinde sınır hattındaki bazı bölgelerde saldırılarını yoğunlaştırdı

        Kamboçya: Tayland, sabah saatlerinde sınır hattındaki bazı bölgelerde saldırılarını yoğunlaştırdı

        Kamboçya, Tayland'ın sınır hattında bulunan bazı bölgeleri hedef alarak sabah saatlerinde saldırılarını yoğunlaştırdığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 10:39 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:39
        Kamboçya: Tayland saldırılarını yoğunlaştırdı
        Kamboçya devlet ajansı Agence Kampuchea Presse'nin (AKP) haberine göre, Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Tayland'ın sınır hattında bulunan bazı bölgeleri hedef aldığını açıkladı.

        Socheata, Tayland ordusunun yerel saatle 05.40'da Preah Vihear ve Oddar Meanchey eyaletlerindeki tapınak bölgelerine yoğun topçu ateşiyle saldırı başlattığını belirtti.

        AKP'nin Kamboçya Savunma Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı diğer bir haberinde de Banteay Meanchey eyaletinin bazı bölgelerinde saldırıların yoğunlaştığı aktarıldı. Tayland'ın, 06.00 ile 07.00 saatleri arasında, eyalete bağlı Chouk Chey köyüne düzenlediği hava saldırısında, sivil altyapının büyük hasar aldığı ifade edildi.

        Ayrıca Tayland'ın 10.00 ila 11.00 sularında düzenlediği bir diğer saldırıda, Banteay Meanchey eyaletinin Poipet kentinde bulunan başka bir köyün top mermileriyle hedef alındığı kaydedildi.

        İki ülke arasında süren sınır gerilimini sona erdirmeyi amaçlayan 22 Aralık'taki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık'ta yeniden askeri görüşmelere başlamıştı.

        Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

        Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

        İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı, UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

        Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

        Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

        Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

        Bu yıl ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden çatışmalar başlamış, çatışmalar nedeniyle iki taraftan da 900 bini aşkın kişi yerlerinden edilmişti.

        Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda, tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

        Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." ifadesini kullanmıştı.

