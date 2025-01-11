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        Haberler Bilgi Ekonomi Kamu işçilerine ilave tediye ödemesi ne zaman yatacak? Tediye ödemeleri nedir?

        Karar Resmi Gazete'de! Kamu işçilerine ilave tediye ödemesi ne zaman yatacak?

        Kamuda çalışan işçilere yapılacak tediye ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre tediye ödemeleri, Ocak ve Mart olmak üzere iki taksit şeklinde yapılacak. Peki, "Kamu işçilerine ilave tediye ödemesi ne zaman yatacak?" İşte 2025 İlave tediye ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 01:30 Güncelleme: 11.01.2025 - 01:30
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        İlave tediye ödeme tarihleri Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri bilindiği gibi iki tasit şeklinde yapılmaktadır. Peki, "Kamu işçilerine ilave tediye ödemesi ne zaman yatacak? Tediye ödemeleri nedir?" İşte 2025 kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemelerinin yatacağı tarihler...

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        2025 TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışanlara 2025 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 24 Ocak tarihinde ödenecek.

        Ödemenin ikinci yarısı ise 24 Mart tarihinde yapılacak ve çalışanlar tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.

        Ayrıca, yeraltı maden işletmelerinde çalışan işçilere ikramiye ödemesinin tamamı 23 Aralık tarihinde yapılacak.

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        TEDİYE NEDİR?

        İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

        İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

        Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

        Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

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